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配合高灘地停車場只出不進 新北明上午9時水門周邊紅黃線開放停車

中央社／ 新北30日電
新北市政府今天表示，山陀兒颱風來襲，配合高灘地停車場只出不進，自10月1日上午9時起開放水門周邊部分道路紅黃線停車，以及路邊停車格也暫停收費。圖為尼莎颱風外圍環流影響新店溪水位暴漲，新北市政府關閉新店溪流域橫移門。聯合報資料照／記者侯永全 攝影
新北市政府今天表示，山陀兒颱風來襲，配合高灘地停車場只出不進，自10月1日上午9時起開放水門周邊部分道路紅黃線停車，以及路邊停車格也暫停收費。圖為尼莎颱風外圍環流影響新店溪水位暴漲，新北市政府關閉新店溪流域橫移門。聯合報資料照／記者侯永全 攝影

新北市政府今天表示，山陀兒颱風來襲，配合高灘地停車場只出不進，自10月1日上午9時起開放水門周邊部分道路紅黃線停車，以及路邊停車格也暫停收費。

新北市高灘處表示，預估颱風可能帶來局部性豪大雨。考量上游水庫進行調節性放水，如降雨量持續加劇可能加大調節性放水，致河川水位上漲，將視水情狀況關閉橫移門及越堤道。

高灘處表示，為確保民眾安全與減少災害發生，高灘地停車場將於10月1日上午9時起只出不進，請民眾於管制時限前提早移動車輛，並請停在高灘地的車輛儘速駛離。

新北市交通局表示，配合高灘地停車場只出不進，自10月1日上午9時起開放水門周邊部分道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線停車，水門周邊部分道路路邊停車格也暫停收費。

交通局表示，為確保公共安全維護，路口、公車站、消防栓、消防通道、高灘地園區道路及堤內外越堤道、隧道、橋梁、圓環、機慢車左轉專用道、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止停車，建議車主停車時務必留下聯絡電話以利聯繫。

新北市觀光旅遊局表示，因應颱風來襲，碧潭碧潭水上腳踏車暫停營運。碧潭東岸及渡船頭停車場配合管制車輛只出不進，請民眾於管制時限前儘速駛離。

觀旅局表示，目前新北市已完成風景區內聯繫整備作業，並陸續完成風景區設施撤離及執行防汛措施，呼籲民眾在颱風來襲期間，不要到山區、河邊或至沿海地區海釣及觀浪，注意自身安全。

停車場 停車格 山陀兒颱風

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