山陀兒颱風逼近 北市開放部分疏散門周邊紅黃線停車

颱風山陀兒來襲，北市交通局表示，今晚8時起開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。

氣象署表示，中午前後颱風山陀兒暴風圈已接觸台東、恆春半島陸地，未來颱風強度還會增強，不排除達中颱上限、甚至強颱，預估明天颱風開始北轉，10月2日中心在台灣南端登陸。

北市交通局表示，全市疏散門及越堤道路自10月1日9時起實施只出不進。為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，自9月30日晚間8時起，開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線（附條件）停車，同時該區域路邊停車暫停收費。

交通局呼籲停放於堤外車輛儘速駛離，疏散門及越堤道路實施「只出不進」起4小時，即開始拖吊作業。

開放停車範圍，包含松山區濱江街（大佳國小以東）、撫遠街（塔悠路至濱江街）、塔悠路（民權東路至撫遠街）、三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（不含）（塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域。

中山區則是基湖路（堤頂路至樂群一路），含基湖路112、120、145、151、157、166巷；士林區中正路（通河西街至環河北路）（不含）以北區域範圍；承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍；重慶北路4段（中正路（不含）以南及國道1號以北）以東之區域（重慶北路4段、通河西街、重慶北路4段80號旁無名巷、重慶北路4段190巷）。

萬華區是康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。

大同區為涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街） （僅開放東側-南往北方向）以東之區域範圍。

交通局特別呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全。