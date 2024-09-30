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媒體專欄作家肺發炎住院 3天爆中風…進一步檢查竟發現胰臟癌末期
曾在外交部服務、擔任國大代表、撰寫媒體專欄，目前在新北市政府擔任公職的邱智淵，9月12日因為不舒服住進台北市知名私人醫院，診斷為肺發炎，原本一天後病情就好轉，可以出院，沒想到3天爆發中風、10天後已病危。
邱智淵為政治大學外交所碩士，外交人員國家考試及格，年屆60歲但是看起來平常氣色很好，只有50歲的樣子。
據了解，邱智淵9月12日因為咳嗽疲憊而到台北市仁愛路知名醫院看診，因肺發炎而住院，原本病情已好轉，可以出院，但醫院建議多觀察兩天，沒想到9月15日爆發中風，行動困難，過了幾天又再度中風，陷入昏迷。醫院認為可能是「瀰漫性血管內凝血」（DIC），這是醫療上的一種急症，隨時會出現血管栓塞，也就是俗稱的中風，而且死亡率非常高，但是致病原因卻相當複雜。
進一步檢查竟然又發現，邱智淵已經胰臟癌末期，醫院建議家屬放棄治療，住進安寧病房。家屬震驚不已，已通知親友，也聯絡邱智淵在國外留學的女兒連夜返台。
由於病情發展太多轉折，很多重大疾病一開始都沒有發現，讓家屬在悲痛之餘，也感到不能接受。
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