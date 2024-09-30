超萌警示牌防路殺！穿山甲、螃蟹躍上新北警示標誌 提醒減速慢行

新北市農業局致力於維護生態友善，除了建置多處生態廊道及生物友善通道外，農業局去年更與青年局的青創團隊合作，設計規畫穿山甲及螃蟹的創意警示標誌，近期分別在汐止區及五股區完成警示牌設立，不僅保障用路人的安全，同時保護野生動物的生命安全，降低野生動物受到路殺威脅的情況。

新北市政府農業局表示，台灣穿山甲屬台灣特有亞種，以螞蟻與白蟻為食，根據臺灣動物路死觀察網統計，今年截至8月全台灣已有33筆穿山甲遭路殺的紀錄，屬於極危的二級保育類動物，經新北市農業局委託專業生態團隊進行調查，發現於汐止區八連路有多處穿山甲挖掘的覓食洞穴，因此，新北市農業局與青年局的青創團隊-藍山創意工作室合作，在汐止區八連路以穿山甲寶寶趴在媽媽尾巴上的生物習性為設計構想，新設道路警示牌；而在五股區中直路以臺灣特有種淡水蟹-澤蟹為設計對象，將公蟹螯較為巨大的生物特徵畫出，並做出像是舉高手要用路人注意的模樣，提醒用路人減速慢行。

藍山創意工作室黃設計師表示，警示牌在我們眼中可能只是匆匆一瞥的存在，藉由這次與農業局的合作，希望透過警示牌向大眾傳遞行車安全及防止路殺的觀念。

新北市政府農業局補充，除了設立路殺警示牌外，農業局已從陸地、水面及空中建置6處生態廊道及16處友善動物設施，其中生態廊道是透過生態調查、路殺紀錄來建立路殺熱點後，結合現地實況與生物習性並通過生態檢核建置而成；而今年在汐止區八連路進行排水改善工程時，更配合穿山甲及其他中小型動物通行習性，設計緩坡道以利動物通行，未來會持續進行生態調查及監測，針對路殺熱點進行改善。

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