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全台唯一躲颱風超商！萊爾富美堤店為閃山陀兒 急打包「4小時內撤離」

中央社／ 新北30日電
萊爾富三重美堤店是全台唯一會因躲颱風而暫時撤離的超商，萊爾富表示，人事及搬運貨櫃工程每次費用約新台幣30萬元到40萬元不等。圖為30日貨櫃店面清空後以大型車輛載送離場。圖／萊爾富提供（中央社）
萊爾富三重美堤店是全台唯一會因躲颱風而暫時撤離的超商，萊爾富表示，人事及搬運貨櫃工程每次費用約新台幣30萬元到40萬元不等。圖為30日貨櫃店面清空後以大型車輛載送離場。圖／萊爾富提供（中央社）

萊爾富三重美堤店是全台唯一會因躲颱風而暫時撤離的超商，繼7月躲凱米颱風後，今天再因「山陀兒」颱風清空抬放大型車輛撤離，是今年在短短3個月內，第2次撤離躲颱風了。

三重美堤店位於重新橋觀光市集內，是以貨櫃改裝，周邊為運動公園。為了服務市集及運動人潮而設置，於民國100年開幕營業，服務迄今已13年了，只要颱風來襲都會預先撤離，成為全台唯一會躲颱風的超商。

萊爾富表示，美堤店位於三重區二重疏洪道的重新橋下，屬於疏洪道的堤防內，因此，只要遇到北台灣發布颱風陸上警報，都會配合高灘處的撤離作業，且須於4小時內完成撤除。因此，今天一早就進行商品打包清空，下午抬放到大型車輛載運離場。

萊爾富表示，初估每次撤離費用，包括人事及搬運貨櫃的工程，每次費用約新台幣30萬元到40萬元不等，但為了安全起見，萊爾富都會儘快將商品及機台撤出，同時將機台進行大清洗保養，待颱風離開後，再搬回原址對外開放營業。

除了超商外，重新橋觀光市集內其他的攤商也都配合防颱進行撤離。陳姓女攤商向中央社記者表示，她們在市集做生意已10多年了，過去是用人力撤離，費時費力，但目前都已習慣了，也能迅速打包並僱請堆高機來進行撤離躲颱風。

萊爾富三重美堤店位於新北市重新橋觀光市集內，是以貨櫃改裝，為服務市集及周邊運動人潮而設置，只要颱風來襲都會預先撤離。圖為人員30日進行商品打包清空，送上車載離。中央社
萊爾富三重美堤店位於新北市重新橋觀光市集內，是以貨櫃改裝，為服務市集及周邊運動人潮而設置，只要颱風來襲都會預先撤離。圖為人員30日進行商品打包清空，送上車載離。中央社

三重 凱米颱風 山陀兒颱風 攤商 貨櫃 超商

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