新北新月橋修繕拉高安全標準 高灘地停車場明上午9時起「只出不進」

新北新月橋因0403強震導致吊索異常，新北高灘處近期加速修復，不過面對近期豪雨及近日颱風山陀兒來襲，專家團隊建議提升橋梁保護標準，確保安全再開放通行，目標11月上旬開放。另外，高灘地委外停車場於10月1日上午9時起只出不進，車主需提前將車輛移至合法安全區。

高灘處說明，為確保新月橋安全，近期陸續完成橋梁詳細檢測、安全評估、修復工程設計及招標作業；考量近期豪大雨、東北季風、颱風及地震等不可抗力因素造成橋梁不穩定性增加，專家團隊建議提升橋梁保護標準，確保安全再開放通行，目標11月上旬開放。

高灘處長黃裕斌說明，新月橋跨距長達300公尺，高灘處委託專業橋梁檢測公司全橋檢查，並依據檢查結果擬定修復計畫，因修復工程拆卸及抽換吊索必需於橋下設置橋梁支撐，先「撐住」新月橋確保安全，才得以先開放通行並更換吊索。

黃裕斌指出，支撐工程因河道內施工風險性高，限制條件多，且近期豪大雨致大漢溪水位暴漲，為顧及作業安全，可施作工程時間往往只有半天，影響整體施工進度。

高灘處補充，考量新月橋通行民眾多，因上述不可抗力因素會影響橋梁安全，為確保民眾通行安全，目標11月上旬完成支撐後再開放通行，整體橋梁修復工程仍訂於明年農曆年前完成目標不變。

另外，因應防颱工作，高灘處表示，新北高灘地停車場將於10月1日上午9時起只出不進，請民眾於管制時限前需提早移動車輛，將停在高灘地的車輛盡速駛離，當日同時段開放水門周邊部分道路紅黃線停車，水門周邊部分道路，路邊停車格也暫停收費；民眾也須留意市府相關訊息，市府將視水情於橫移門及越堤道關閉前6小時公告。