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蔣萬安施政滿意度仍居後段班 議員送8個字

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安。記者林伯東／攝影

「天下雜誌」公布2024縣市長施政滿意度、及永續幸福城市大調查，台北市長蔣萬安施政滿意度仍居「衝刺組」後段班，議員顏若芳說，蔣連續兩年居後段，城市競爭力也被高雄超車，點出蔣「三不安」，並送蔣「民之所欲、常在我心」8字。

北市研考會則表示，對於各項調查評比結果都會虛心檢討，針對獲得肯定部分持續努力及創新，對於落後項目積極檢討精進，尋求更佳解決方案。

議員顏若芳質疑，2023、2024年的天下縣市首長滿意度，蔣萬安都是倒數，回顧今年的台北市也是風風雨雨，包括寶林茶室案凸顯「食安不安」，餐飲評核機制失靈、檢驗量能不足；虐童案凸顯了「孩子不安」，第一線人員的敏感度有待精進、市府未善盡專責管理醫師制度；大巨蛋場地缺失凸顯了「市政不安」，市府管不動大財團，直至國慶晚會前才願下最後通牒。

顏指出，北市從大型建設、市政行銷，甚至到市民生活周遭的小事都紛紛出包，主因就是蔣萬安「僅憑聲量做事」，市政出問題了，不僅後續處理慢半拍，往往也都要燒到自己頭上才願意道歉，雖然是看聲量做事，但最終兩邊不討好，市政崩壞、民心也隨著崩毀。

顏說，反觀高雄，演唱會經濟屢屢獲好評，更帶動龐大的地方經濟效益，但北市府在蹭演唱會經濟時，永遠只想得到漏水的大巨蛋以及經費失控的潮台北，基本功都沒做好就想蹭，導致畫虎不成反類犬。

不過對於這份2024永續幸福城市大調查，北市研考會表示，北市較去年整體的表現仍進步1名，其中在「文教」、「醫衛健康」面向蟬聯第一；「環境」面向從去年第4進步至第2、「經濟」面向亦從去年第3名進步至第2名。

蔣萬安

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