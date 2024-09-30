0403震後…南機場整宅都更首案 單元三公辦都更簽約

0403大地震後，南機場整宅受損嚴重，都更迫在眉睫，今天迎來好消息，單元3歷經10年來回溝通，與住戶達成共識並招商成功，成為南機場整建住宅地區第一個公辦都更及成功招商案件，今正式簽約。市長蔣萬安表示，除了單元三外，地震受損最嚴重的四、五，目前已達75%公辦都更受理門檻，市府預計10月至社區舉行說明會，加速都更推動。

建竣50多年的南機場整宅單元3基地面積約3898平方公尺，總戶數為160戶，因現況窳陋、居住空間不符現代生活機能，住戶長期擔憂居住安全問題，住都於2015年進駐社區成立工作站，歷經協商與溝通，協助住戶凝聚共識，並成立更新會、啟動公辦都更調查意願，去年7月完成選配，年底招商，今天正式簽約。

得標投資者將捷股份有限公司規畫，興建一幢4棟地上14層、地下4層鋼筋混凝土構造住宅大樓，預計投資金額約32億元，總銷售金額約70億元，也將引入社宅，以提升區域生活品質，並將結合環保材料與低碳節能規畫，承諾取得綠建築、智慧建築等認證標章，打造智慧、安全、節能、健康的全齡宜居永續社區。

蔣萬安表示，0403地震導致南機場整宅建築物受損，外露的鋼筋及掉落的石塊令人怵目驚心，也使受損最為嚴重的單元四、單元五住戶更重視居住安全，在駐地工作站與熱心住戶推動下，住戶於1個月內迅速整合達75%意願，現已由專業技術團隊及臺北市住都中心完成建築規劃方案及財務試算作業，預計10月進入社區召開說明會，全力加速南機場都更進程。

更新處統計，南機場周邊共有7處整宅，除單元三外，目前單元一、二已成立更新會朝自辦都更方向走，四、五目前則方案評估規畫中，六、七則處於意願整合階段。副市長、住都中心董事長李四川表示，單元三簽約具有重大意義，是南機場整建住宅地區第一個公辦都更及成功招商案件，若一切順利預期3、4年就可完工。