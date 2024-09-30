開議前蔣萬安小內閣2波異動 綠指為2026鋪路、藍強調穩定人事

市長蔣萬安開議前兩波小內閣人事調整，綠質疑，蔣萬安的小內閣明顯是為2026鋪路；藍議員則認為，蔣萬安人事「格局太小，就是自己人搬來搬去」，不過也看出蔣的佈局就是要人事穩定，並且未來應會加大力道推動大都更。

北市議會周三新會期開議，由於台北市總人口數恐又將跌破250萬人，北市府日前宣布，由副秘書長張溫德升任第三副市長，原研考會主委俞振華轉任副秘書長；上周又發布一波人事，原都發局長王玉芬升任副秘書長、原都發局副局長簡瑟芬升任都發局長。

國民黨議員秦慧珠說，蔣萬安的小內閣人事佈局，她認為的確無法讓人覺得耳目一新，不過她倒不覺得是為了打2026選戰，應該是為了人事穩定，但又找不到外部適合人才，但為避免人口數又下降至250萬人以下，才先找人卡住第三副市長。

國民黨議員詹為元也說，他認為蔣萬安這幾波人事調動，應該與2026沒有太多關連，除了先要有第三副市長，同時也看出蔣希望將都市更新政績拉起來，可以看見蔣萬安是要凸顯接下來都市更新政策要加大力道，尤其若王玉芬擔任都發局長，就必須要站在議會第一線，現在升任副秘書長，將可以更多時間推動都市更新政策，也不用站在第一線面對議會要求，更能施展拳腳。

民進黨議員林延鳳則認為，正因台北市「人口又即將跌破250萬」，導致拖沓許久的「第三副市長任命案」只能急就章任命。議員顏若芳也認為，蔣萬安曾說若有第三副市長會朝女性、產經背景人才努力，結果卻找工務背景的張溫德，與李四川專業背景高度重疊，明顯小內閣人事就是2026選戰鋪路的大戲。

顏若芳說，距離2026大選還有2年，蔣萬安提早布局心思不在市政上，處理社會矚目的重大事件也慢半拍，讓民眾怨聲載道，與其花心思在布局、鬥爭，不如好好做實事還比較務實。

民眾黨議員黃瀞瑩說，不管人事怎麼佈局，蔣萬安要讓台北市民知道蔣市長做了什麼政績，才能拉攏中間選民支持，尤其任命工程都發背景的第三副市長張溫德，因張溫德從基層做起，工務這一塊市府也需要他的長才，只是原本外界期待蔣萬安會從府外、商界找人出任第三副，但卻是府內升任，的確缺乏驚喜感。