開議3大案攻防 綠擬第4案調查、白要蔣萬安別搭順風車

北市議會周三開議，新會期仍將聚焦前朝的五大案攻防。已有綠營議員透露，不排除提案成立南港轉運站調查小組，盼比照京華城、北士科案；藍認為固然要查弊，但預算會期應聚焦更多市政推動；白則籲蔣萬安不應搭民進黨順風車打柯文哲。

北市議會10月2日開議，上會期的三大調查小組，包括京華城、北士科調查已告一段落，已做出報告結案；台智光則還要開會調查。對於新會期仍將聚焦前朝五大案，民進黨議員顏若芳說，追蹤柯文哲三大案、甚至五大案進度，是因這跟市政議題是緊緊相連，畢竟都是在捍衛市民權益，議會不會有荒廢其他市政監督的問題，未來也會針對北市文化、民生、建設等議題監督。

民進黨議員林延鳳則表示，「柯爛攤」不爭的事實，接下來會督促現任者蔣市府「好好收爛攤」，尤其民進黨在議會，相對於多數的藍營議員來說，能不畏市府或黨政高層壓力，勇敢站在全體市民利益監督。

林延鳳也透露，本會期她不排除提案成立「南港轉運站調查小組」，盼比照京華城、北士科案處理機制，爬梳過往柯市府招商歷程，並嚴正要求現任市府公運處要勇於任事，該送辦、解約就要有所作為，而非裝作沒看到，損及市民利益。

國民黨議員秦慧珠則認為，儘管新會期三大案的調查報告會陸續出爐，其中她任召集人的台智光案因5月22日才成立調查小組，還需要開會調查，的確新會期會持續聚焦三大案。不過秦也認為，因本會期是預算會期，蔣市府送來最高逾2000億元的總預算案，她也會監督相關預算編列。

秦慧珠也質疑，周三開議，市府馬上就送來19項要增加預算、延長工期的案子，質疑當初編列預算時怎麼沒有好好估？秦說，最扯的就是都發局社會住宅，竟有7個社宅都說要增加預算，「上會期都沒好好在估預算嗎？這是搞什麼東西？」

國民黨議員詹為元則認為，現在新會期會有蠻大一部分，有議員會想透過「質詢蔣萬安打柯文哲」，但不管是哪一任市長的問題，都應該要檢討與解決，不過他也擔心，蔣萬安目前也是一直流於在幫前朝善後的狀態，包括大巨蛋漏水等造成的問題，就可能是柯文哲任內停工又復工等造成的問題，對於蔣萬安的個人政績，恐怕會被稀釋、施政亮點無法被凸顯，這也是蔣萬安自己要去面對的困境。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，開議後藍綠猛打五大案，不過民眾黨還是要蔣萬安將態度講清楚，還有未來要處理的問題，尤其本會期是預算會期，也是蔣萬安上任第二年，希望能多聚焦回歸社宅規畫等市政議題。

黃認為，新會期綠營一定會「拉蔣打柯」，不過白營希望蔣萬安應要堅守市府行政中立的立場，對於司法案件的進度與偵辦不要去揣測，也應該讓外界看到蔣萬安上任這兩年做了什麼？包括剛訪美完、成立青年局等。蔣萬安應該要努力向外界報告施政做了什麼，不應該搭民進黨的順風車打柯文哲。