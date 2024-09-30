開議小內閣2波異動 蔣萬安曝用人2原則：最有利市民出發

蔣市府上周兩波小內閣人事調整，外界關注市長蔣萬安接下來是否要推大都更時代、拚有感施政？蔣萬安今表示，任何人事安排都是秉持兩點原則，第一、一定是最有利於市民及各項市政推動整體考量；第二是用人唯才、適才適所。

北市議會周三開議，開議前北市府上周的兩波人事調整，包括副秘書長張溫德調升第三副市長、都發局長王玉芬升任副秘書長等，外界關注今年年底前，是否還會有小內閣調整？

蔣萬安今天受訪表示，市府任何人事的安排都是秉持，第一一定是以對於最有利於市民，及市府各項市政推動整體的考量。第二、用人唯才、適才適所，所以大都更當然是市府很重要的市政重點。

蔣說，尤其0403大地震之後，他也正式宣誓透過各項都市更新的措施，來增加民眾投入都市更新的意願，及加速整個審議的程序。除此之外，市府整體城市規畫也有很多重要計畫，包括降溫城市、韌性城市、淨零生活及綠運輸城市等，這些都需要有相關專業的同仁協助、協調以及督導，市府會致力朝向打造臺北市成為安全之都、運動之都以及未來之都的方向，市府團隊會全面來推進各項的市政工作。