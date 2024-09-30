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菜好貴！菜價衝4年新高 蔣萬安指示啟動穩定菜價措施

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午主持防災應變整備會議，聽取各局處的相關防颱工作。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午主持防災應變整備會議，聽取各局處的相關防颱工作。記者林麗玉／攝影

山陀兒進逼，北市長蔣萬安今上午主持防颱整備會議，因應颱風預期心理菜價漲四年新高，蔣萬安裁示啟動穩定菜價措施；另外針對雙十國慶的街頭懸掛的國旗，蔣說，只要發布陸警，就會請廠商針對主幹道懸掛的國旗拆除，一切以安全為優先。

蔣萬安今天上午主持防災應變整備會議，聽取各局處的相關防颱工作，由於這兩天因颱風來襲的預期心理，許多婆婆媽媽到市場採買防颱蔬果，有感菜價高，其中品質較好的小白菜、青江菜、空心菜等都飆破百元以上。對於葉菜類價格飆漲創四年新高，蔣萬安今天也裁示，已經再度要求產業局針對可能菜價上漲情形，執行穩定菜價相關措施，包括啟動倉儲必要時葉菜類釋出，或透過超商超市通路增量供貨等。

蔣萬安說，的確因為山陀兒颱風來襲，蔬菜每公斤的平均價格相較於之前的50.74元，漲到56.7元，特別是空心菜、青江菜漲價，民眾感受很深，會請產業局密切掌握供貨情形，採取穩定菜價措施。

至於台北大巨蛋周六國慶晚會登場，現正進行抓漏工程，會不會因颱風攪局影響工程？蔣萬安表示，大巨蛋漏水處理，體育局都有回報進度，都有進行各種整備工作，包括沙包、必要設備、出入口如何防止積淹水，防滑等，各項工作都有在進行，市府也一定會貫策並且要求大巨蛋，10月4日前完成影響面積較大，國慶晚會會使用的區域，避免漏水，這部分一定會要求。

媒體也問蔣，因應防颱是否會先將街頭的慶祝國慶國旗先拆除？蔣萬安表示，民政局有回報、也都有隨時掌握並事先有跟廠商確認，只要發布陸上颱風警報，就會請廠商必要時隨時針對主要幹道懸掛的國旗拆除，一切以安全為優先考量。

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