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山陀兒颱風來勢洶洶 北市明早9點水門「只出不進」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市明天早上9點開始執行河堤疏散門「只出不進」管制。圖／聯合報系資料照
台北市明天早上9點開始執行河堤疏散門「只出不進」管制。圖／聯合報系資料照

中央氣象署預報，因山陀兒颱風逐漸接近台灣，10月1日至2日雨勢較為顯著，10月1日早上9點全台北市執行河堤內「只出不進」管制，開放周邊8公尺以上道路紅黃線停車。

北市水利處表示，明後兩日雨勢恐會增強，考量上游水庫已開始進行調節性放水，如降雨量持續加劇，極可能加大調節性放水，致河川水位快速上漲，可能漫淹至高灘地。台北市將於10月1日9時執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制。

北市交通局說，將開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線(附條件)停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止並排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護，在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。

宣布「只出不進」後4小時，將開始拖吊作業，對未自行移車之大型車處4800元、小型車2400元、機車1800元罰鍰。除罰鍰外需繳納移置費及保管費，大型車移置費3000元、保管費250元/半日；小型車移置費900元、保管費100元/半日；機車移置費200元、保管費25元/半日。

北市 山陀兒颱風 雨量

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