蔣萬安主持防颱整備會議 預估北市2日山區風力達停班課

中颱山陀兒進逼，氣象署已於今淩晨2點30分發布海警，北市府氣象團隊預估，山陀兒明晚將從高雄或屏東登陸，北市會在明傍晚納入陸警範圍，風雨最大在2日一整天及3日上半天，預估風力北市山區2日將達停班課，不過平地目前預測未達。

台北市長蔣萬安今天上午前往災害應變中心聽取最新的防颱應變整備工作，根據北市府氣象團隊分析，目前山陀兒速度緩慢，中心點預估會在明天深夜從高雄附近登陸，中心會穿過中央山脈往東北移動，接近地形後颱風結構會有些許破壞，不過不能忽視的是，從今天到明天山陀兒走得緩慢，強度持續增強中，目前中度颱風偏強，不過今天傍晚到明天清晨，還有可能增強為強烈颱風。

氣象團隊也預估，這次山陀兒颱風，降雨部分2日凌晨至3日凌晨山區會達到400毫米，平地約100多毫米，陽明山會達到大雨等級，雨勢集中在10月2日，預估陽明山翡翠水庫集水區約300至500毫米，市區南港北投預估約150毫米。風力部分，10月2日平地平均風約4至6級、陣風8至9級，山區最大平均風7至10級、陣風11至13，預計山區風力可達到停班課標準，平地則沒有到達。

北市府氣象團隊也分析，目前山陀兒速度緩慢，中心點預估會在明天深夜從高雄附近登陸，中心會穿過中央山脈往東北移動，接近地形後颱風結構會有些許破壞，不過不能忽視的是，從今天到明天山陀兒走得緩慢，強度持續增強中，目前中度颱風偏強，不過今天傍晚到明天清晨，還有可能增強為強烈颱風。

至於目前山陀兒的颱風眼大，主要的眼牆厚實，預期照這樣的結構颱風眼被中央山脈破壞前，雨帶還是會持續，尤其過山的過程會旋轉，對北部還是有相當的影響力。

由於目前台灣北部有一個鋒面，有可能東北季風，與颱風環流共辦，不過目前預估，共伴的位置預估會在海上，不像之前預測的秋颱強烈共伴效應，但因與颱風環流會合風速會增強，激發的降雨也會增強，預估台北市降雨最大時間點會在10月2日、3日。