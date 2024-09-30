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網灌臉書敲碗颱風假 蔣萬安承諾：基北北桃「這時間」宣布

網灌臉書敲碗颱風假 蔣萬安說話了：基北北桃晚8點宣布

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午主持防颱應變會議。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午主持防颱應變會議。記者林麗玉／攝影

中颱山陀兒逐漸逼近，北市府氣象團隊預估，北市風雨最大時間點會在2日、3日，風力部分，預估北市山區2日會達停班課標準，不過平地未達。市長蔣萬安表示，一定會依規定標準及過去慣例綜整評估，與基北北桃四縣市溝通，晚間八點同步宣布。

蔣萬安今天上午主持防颱應變會議，對於山陀兒來勢洶洶，許多網友湧入蔣萬安社群臉書敲碗最帥市長放颱風假，蔣說，他確實看到社群上許多朋友希望宣布停班課，不過氣象團隊回報，目前預估對台北市影響最大應該是在10月2日、3日，會密切掌握颱風路徑，密切關注對台北市的影響。

至於是否放颱風假，蔣表示，目前山陀兒預計可能明天傍晚會晚間，會從屏東高雄登陸，屆時對台北的影響，預估2日，3日風雨最大，台北市若被畫進警戒範圍，災害風險就會提升，所以今天上午召開整備會議，請相關局處加強各項整備工作，一定要確實落實，持續秉持料敵從寬禦敵從嚴嚴正以待的態度。

至於是否停班課，蔣萬安說，北市府一定會依據相關規定標準，及過去的慣例綜整評估，並與基北北桃四縣市溝通，同步在晚間八點宣布。

北市府 山陀兒颱風 蔣萬安 颱風假

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