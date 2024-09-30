台北大巨蛋國慶晚會5000席中午起搶票 須填個資、不得轉讓

113年國慶晚會找來歌后江蕙、黃妃等大咖獻唱，5000席現場座位今天中午12時起搶票。台北市觀傳局提醒，票券不得轉讓，活動當天請民眾攜帶身分證件配合抽驗。

國慶晚會10月5日晚間6時至9時在台北大巨蛋登場，不僅邀請到封麥9年的江蕙將復出開唱，還會是大巨蛋首場非體育賽事大型活動，共開放5400席現場座位，其中400席為登記已截止的敬老票券，另5000席今天中午12時起至udn售票網索票。

113年國慶晚會官網說明，網路索票須先註冊並登入udn售票網會員，每名會員最多2張、搶完為止，取票可透過udn售票網APP，或使用7-ELEVEN ibon、全家FamiPort、萊爾富Life-ET紙本取票。

依據活動資訊，大巨蛋在活動當天下午4時至6時開放入場，1人1票對號入座，遲到或中途離席者配合主辦單位安排出入，當天凌晨0時起大巨蛋停車場將實施管制，非工作人員不得進入，以維護場域安全，呼籲參與者搭捷運、坐公車、不開車。

台北市觀光傳播局提醒，網路索票時須填寫個人資料，取得票券不得轉讓，活動當日憑票入場，請民眾攜帶身分證件配合主辦單位抽驗。

若未搶到入場券，觀傳局表示，活動進行時在大巨蛋旁的松菸大道將設置第2現場，以投影幕全程同步轉播場內實況，歡迎民眾共襄盛舉，一同慶祝中華民國生日。

觀傳局表示，為快速疏散觀眾，已規劃6條路線接駁車，往返大巨蛋至松山車站、松山機場、台北車站、捷運忠孝復興站、捷運台北101/世貿站、捷運公館站，班距約30分鐘，並視人潮機動調整。