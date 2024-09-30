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新莊思源夜市開幕3月即宣布熄燈 網友嘆：變快閃夜市

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
新北市新莊區思源夜市今年6月29日剛開幕，怎料才過3個月，就宣布要熄燈，讓消費者錯愕。圖／取自思源夜市臉書粉專
新北市新莊區思源夜市今年6月29日剛開幕，怎料才過3個月，就宣布要熄燈，讓消費者錯愕。圖／取自思源夜市臉書粉專

新北市新莊區思源夜市今年6月29日風光開張，怎料才過3個月，昨天便在臉書宣布「因場內整修」，現金券兌換到9月29日，夜市10月1日起暫停營業，引發地方譁然，消費者嘆「也太短命，變快閃夜市了」。

公告中寫到，因場內整修，思源夜市9月現金券使用規則變更，兌換日期到9月29日，10月1日起暫停營業，事出突然，讓民眾感到錯愕。

去過思源夜市的人紛紛留言感嘆，有人寫「我昨天才去消費拿到摸彩券，說好的隔一個營業日7點前公布？」思源夜市的臉書小編回應「不好意思因場地調整事出突然，後續也無法兌獎及使用，所以本周無抽獎，但上周得獎者仍可兌換」。

結束營業一事，事先沒太多跡象，新莊區長朱思戎說，「我也是看到公告才知道」。

新北市政府市場處長李長奎說，思源夜市使用的土地是商業區用地，市場處同仁有輔導管理者申請營業許可，還在申請中，沒想到夜市就宣布熄燈。目前新北有幾處夜市有取得營業許可，包含上周剛取得營業許可的鶯歌區龍鳳夜市，及永和樂華夜市、板橋南雅夜市，樹林區興仁夜市也曾取得營業許可，依規定4年要重新申請一次，興仁夜市目前已過期。

地方人士指出，思源夜市管理單位對外說法是場地整修，真正造成退場的原因，除了場地問題外，當地只有20多攤，規模不大，也有消費者認為價格偏高，剛開幕時人潮滿多，隨著新鮮感消退，生意變淡，都是走向結束營業的因素。

新北市新莊區思源夜市今年6月29日剛開幕，怎料才過3個月，就宣布要熄燈，讓消費者錯愕。圖／取自思源夜市臉書粉專
新北市新莊區思源夜市今年6月29日剛開幕，怎料才過3個月，就宣布要熄燈，讓消費者錯愕。圖／取自思源夜市臉書粉專
新北市新莊區思源夜市今年6月29日剛開幕，怎料才過3個月，就宣布要熄燈，讓消費者錯愕。圖／取自思源夜市臉書粉專
新北市新莊區思源夜市今年6月29日剛開幕，怎料才過3個月，就宣布要熄燈，讓消費者錯愕。圖／取自思源夜市臉書粉專
新北市新莊區思源夜市今年6月29日剛開幕，怎料才過3個月，就宣布要熄燈，讓消費者錯愕。圖／取自思源夜市臉書粉專
新北市新莊區思源夜市今年6月29日剛開幕，怎料才過3個月，就宣布要熄燈，讓消費者錯愕。圖／取自思源夜市臉書粉專
新北市新莊區思源夜市今年6月29日剛開幕，怎料才過3個月，就宣布要熄燈，讓消費者錯愕。圖／取自思源夜市臉書粉專
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新北市新莊區思源夜市今年6月29日剛開幕，怎料才過3個月，就宣布要熄燈，讓消費者錯愕。圖／取自思源夜市臉書粉專
新北市新莊區思源夜市今年6月29日剛開幕，怎料才過3個月，就宣布要熄燈，讓消費者錯愕。圖／取自思源夜市臉書粉專

夜市 新北 消費者

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