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119無效電話 雙北列管報案常客

聯合報／ 記者林麗玉李成蔭／連線報導

119是救命專線，雙北進線量驚人，北市每年約40萬通，新北去年多達58萬通，惡作劇、撥號錯誤的無效電話比率偏高，新北去年有13萬2千通，北市約為25萬通，比前一年增4萬多通，消耗處理能量。北市消防局表示，有列管約50名騷擾常客，明年將優化系統，引進AI爭取救援黃金時間。

北市消防局救災救護指揮中心主任顏富平說，審計單位查核誤報數統計，有將業務諮詢、系統測試也納入，以致無效電話數據增多。

北市消防局列管的高使用者有6名，通常是1天內使用救護車3趟以上，將持續觀察，由審核小組評估收費。至於電話騷擾常客名單，目前列管約50人，進線時，系統會提醒執勤人員注意。

短時間大量電話進線也是考驗，403地震當天，北市消防局30分鐘內進線600多通，未來透過AI可預做分類，篩出急迫案件，也能將語音轉為文字，預算已編好要送議會審查，若順利明年6、7月可上線。

新北市消防局指出，經宣導及開罰，新北去年無效報案電話較前一年下降1萬多通，也針對「撥打常客」建檔，導入AI做分級分流，滿線時啟動備勤人力。

北市議員詹為元說，119是救護救災重要管道，針對惡意誤報、謊報者，應研擬出一套懲罰機制。至於救護系統派遣，救護車非送急診要收費每次1500元，最好有分級收費機制，讓民眾理解也珍惜救護車資源，避免消耗第一線能量。

救護車 機制

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