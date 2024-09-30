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星期評論／大巨蛋國慶晚會 莫讓漏水貽笑國際

聯合報／ 本報記者洪子凱

台北大巨蛋將辦國慶晚會，漏水問題遲未解決，改善效果有限，若晚會漏水，將成國際笑話，更可能讓民進黨借題發揮，蔣市府務須避免以這種方式讓國際「看見台灣」。

孵超過30年的大巨蛋歷經風雨，市長蔣萬安上任不到1年就讓大巨蛋開幕啟用，1年多來陸續辦亞錦賽、台日職棒交流賽、中職開幕賽、明星賽等，年底歌手周杰倫、張惠妹將接連開唱，蔣勢必可獲政治紅利。

然而，大巨蛋開幕至今一直存在漏水問題，光媒體報導至少6次、PTT更有網友統計達17次；遠雄改善無果，副市長李四川也前往視察，更找土木技師給建議，無奈「抓漏」效果有限，修好一處又漏一處，貽笑大方。

當然罪魁禍首不僅遠雄，前市長柯文哲也有責任，他2014年風風火火上任，將大巨蛋歸類為「五大弊案」，甚至勒令遠雄停工，直至2020年才復工，過程中缺乏維護，建物、設備難免損耗，不僅場地積水，還發現野狗、烏龜流竄，問題不斷。

大巨蛋是全台第一座室內體育棒球場，具有重大歷史指標意義，賽事、演唱會規畫不斷，如今連國慶晚會都選在大巨蛋登場，對北市而言是難得契機，若連漏水都無法改善，成為國慶外賓眼中的笑話，台灣之光恐淪為「台灣之恥」。

10月5日國慶晚會倒數計時，留給北市和遠雄的時間已經不多，別再口號多於實際作為，在此關鍵時刻，蔣萬安會獲得「政治紅利」還是成為「政治破口」，到時候就看這顆蛋了。

國慶 大巨蛋 漏水

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