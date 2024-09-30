老人事務吃重 新北議員催生長照處

新北404萬人口，老人達75萬人，老年人數是六都之冠，老人事務分散在社會局、衛生局，如何分工常造成權責混亂。有議員建議，應整合成立長照處，集中資源及人力，才不會多頭馬車，長照處也有益於對應未來中央長照3.0政策，市長侯友宜說，支持成立長照處，會好好研議。

目前新北住宿型長照機構、老人機構歸社會局管，護理之家、精神康復之家歸衛生局管理，衛生局設有高齡及長期照護科，社會局設有老人福利科。

市議員王威元主張，成立長照處可整合分散在衛政及社政業務，社政體系可發揮活動設計、志工組織、人性關懷強項，衛政體系可展現醫療資源、感染控制等優勢，重新設計城市長照願景與藍圖，系統性檢視現有法規及組織問題，營造更友善的服務體系與產業環境，也能減少跨局處本位主義。

王威元指出，長照是近20年重點發展產業，卻常發生中央地方不同調，或地方政府各局處想法不同，同局處的科室間見解歧異，同科室承辦說法不一等混亂情況，權責常有重疊，民眾或業者無所適從。老人事務日漸吃重，若地方未能先整合一個窗口，該如何與中央對接？

對議員催生長照處，侯說樂見其成，會做好政策研究及評估。長照處主政單位預計是衛生局，衛生局長陳潤秋說，此事牽動組織調整，要先凝聚共識送議會同意。社會局長李美珍說，此案攸關市府政策，會配合討論。

「早就該成立，不應再拖！」新北市長期照護發展協會理事長張婉玲說，以該協會為例，目前約250個會員，橫跨長照機構、護理之家經營者，對應市府社會局、衛生局，常要分別溝通，行政作業常出現重工，期待市府早日整合衛政、社政成立長照處，不僅能集中資源，也有助於落實政策。

張婉玲說，去年3月屏東縣長照處上路，是全國首個成立的縣市政府長照一級單位，串連醫療衛生及社福體系資源，值得新北借鏡。