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YouBike前30分鐘免費有變數 新北：年底前更謹慎評估

中央社／ 新北29日電
新北市YouBike1.0日前已全面退場，市府已布建2.0共2.1萬輛，也使得是否跟進北市前30分鐘免費，備受外界關注。聯合報系資料照片／記者張曼蘋攝影
新北市YouBike1.0日前已全面退場，市府已布建2.0共2.1萬輛，也使得是否跟進北市前30分鐘免費，備受外界關注。聯合報系資料照片／記者張曼蘋攝影

由於台北市YouBike前30分鐘免費，新北交通局擔心因使用量暴增致影響調度的變數發生，因此就是否跟進的問題，把車輛調度能力列觀察重點；年底前，會更謹慎評估。

新北市YouBike1.0日前已全面退場，市府已布建2.0共2.1萬輛，也使得是否跟進北市前30分鐘免費，備受外界關注。

交通局表示，推動綠色運輸是市府的主要推動方向，但觀察北市實施YouBike前30分鐘免費使用政策後，發現原每天約14萬人次的使用量暴增，最高達到每天27萬人次，換算起來，幾乎每台YouBike全天都在路上跑，已嚴重衝擊微笑單車公司的調度能力。

交通局表示，YouBike目前有7成以上使用者，都是公車、捷運轉乘與使用1200定期票，原本前30分鐘就是免費使用，但從北市使用量暴增的情形分析，若調度能力追不上來，極可能出現有柱無車或有車無柱的變數，連帶影響到需轉乘接駁的通勤族

交通局表示，若前30分鐘免費，經費上沒有太大問題，但微笑單車公司在新北的調度上仍有成長空間，因此，為確保通勤族轉乘需求，也將就原本短程步行的民眾，因免費而轉騎YouBike的使用量進行評估。

交通局強調，交通局正整改1.0的站位，並將現有1300多站擴增到1500站，同時就現有車輛數及調度能量是否足夠進行評估，以擴大量能，但避免通勤族出現借不到車或難以還車的問題，因此，就YouBike前30分鐘是否免費？交通局會更審慎評估，預估在今年底前，才會有初步評估結果出爐。

YouBike 新北 通勤族

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