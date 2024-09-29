綠營新北暗潮洶湧 藍白市長熱門人選鴨子划水勤跑基層
民進黨新北市黨部昨黨慶引關注，外界也好奇國民黨、民眾黨陣營情近況，國民黨熱門人選都紛紛勤跑行程，也強調國會最大黨一定會在中央為地方爭取預算；民眾黨雖陷入黨主席柯文哲低迷情況，但黨務人士說支持者並沒有流向藍綠，頂多回歸中間選民，若是立委黃國昌出戰，還是能拿到一定選票。
民進黨新北市黨部昨於板橋舉行「新北市黨部37週年黨慶暨資深黨員聯誼餐會」，主委、立委蘇巧慧與民進黨秘書長林右昌同台，兩人互動熱絡，卻被認為有較勁意味。蘇強調，只有中央、地方配合無間，才有可能在接下來的大選中贏得最後勝利。2026選戰彷彿已經開打。
國民黨陣營熱門人選方面，新北副市長劉和然展開「行動治理」，近日直搗賴清德總統故鄉萬里拜訪宮廟、漁會頭人，要發揮主場優勢，強化陸戰能量；地方人士指出，其實劉和然在新北已久，本來就熟識各系統，日常拜訪不必過度解讀，不過近期頻率確實是「高了點」。曾任新北副市長的台北副市長李四川，黨務人士也說李並沒有排斥。
另外，立委洪孟楷近期也是動作頻頻，不只親自會勘淹水、汙水下水道建設，今早也發文大讚台中市長盧秀燕的F1車賽是創舉，開啟城市行銷新思維新眼界。洪表示，盧的做法是讓世界看到台中，自己作為新北的立委也思考新北能發揮怎樣的特色，盡力爭取類似機會；他也說，過去一直有在跨區的行程、關心跨區的建設，其實市長侯友宜面臨的就是新北預算問題，國民黨這方面一定不分中央地方做出實際行動。
民眾黨方面，民眾黨新北黨部主委陳世軒說，「為司法公義站出來」座談會已經辦5場，因立院、議會都已經開議，後續會再安排時間舉辦。而這幾場座談會中，支持者提出諸多想法，包括黨內如何別讓外界見縫插針、在黨主席柯文哲請假之際如何繼續運作，及盡快提出優秀議員候選人等意見。
柯文哲涉京華城一案，台北地檢昨深夜裁定柯文哲「大帳房」李文宗、北市府兵役局前局長朱亞虎羈押禁見，是否影響後續座談會舉辦，陳世軒認為影響不大，畢竟檢調動作一直持續，案情進度尊重檢方，但對支持者來說，是想知道檢方拿出什麼證據。
而針對2026年新北選戰佈局，外界預估黃國昌最有機會披白袍參選，民眾黨人士坦言，若國民黨由北市副市長李四川出線，將是藍軍最強的候選人，雖然這陣子白營民調受柯影響下降，但支持者並沒有轉向支持藍、綠陣營，反而回歸中間選民，且黨籍立委積極在立院兌現承諾，包括國會改革、吹哨者保護等，相信支持者會看見，最後落實在選票上。
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