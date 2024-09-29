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新北義民祭主祭大典今登場 侯友宜宣布10月啟用蘆洲館

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜出席113年新北客家義民文化季，並與踩街團隊共同挑擔進場，侯友宜表示希望大家一起發揚客家精神，一起來「逗熱鬧」。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜出席113年新北客家義民文化季，並與踩街團隊共同挑擔進場，侯友宜表示希望大家一起發揚客家精神，一起來「逗熱鬧」。記者葉信菉／攝影

新北客家義民爺文化祭主祭大典今上午在新北市民廣場登場。新北市長侯友宜致詞說，新北有67.2萬客家鄉親，而新北哈客館也是市府重要客家政策，今年10月將啟用蘆洲館，預計2025年建置新北哈客板橋二館及三重館，目標在2030年完成15館，讓新北處處可以看到客家族群的聚落。

侯友宜說，今年義民爺文化祭剛好辦在山陀兒颱風來臨前，雖下著毛毛雨，但仍維持三天義民爺文化祭，並感謝值年爐主陳勇鎬，昨日到新竹新埔義民廟將義民爺，恭迎至新北舉辦安座大典，而今年義民爺文化祭主題是「義起鬧新北」，歡迎大家一起參與義民祭活動。

侯指出，新北有67.2萬的客家鄉親，而新北哈客館也是市府重要客家政策，今年10月將啟用第7館蘆洲館，2025年建置新北哈客板橋二館及三重館，目標在2030年完成15館，讓新北市處處可以看到客家族群的聚落；侯也透過義民祭行銷世壯運，並指現在報名人數踴躍，盼能在明年5月達到4萬人、120個國家能來響應，為台灣帶來100億以上的商機。

新北客家局說，今日祭祀大典，由板橋莒光國小、中和秀山國小、忠山幼兒園、道安幼兒園及心耶魯幼兒園等學校共同獻唱，紅瓦民族舞蹈團並為此曲編舞，以優美的肢體與舞蹈融合美妙歌聲，展現客家文化永續流傳，接續由新北市各客屬社團理事長組成義民涼傘表演，老中青跨代結合不僅展現了新北都會客家的凝聚力，彰顯傳統與創新的客家之美，呈現豐富多元的客家文化價值及多元跨世代串聯國際。

新北市長侯友宜（右二）出席113年新北客家義民文化季，並與踩街團隊共同挑擔進場。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜（右二）出席113年新北客家義民文化季，並與踩街團隊共同挑擔進場。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜（右三）出席113年新北客家義民文化季，並與踩街團隊共同挑擔進場，侯友宜表示希望大家一起發揚客家精神，一起來「逗熱鬧」。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜（右三）出席113年新北客家義民文化季，並與踩街團隊共同挑擔進場，侯友宜表示希望大家一起發揚客家精神，一起來「逗熱鬧」。記者葉信菉／攝影

侯友宜 客家文化 幼兒園

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