新北義民祭主祭大典今登場 侯友宜宣布10月啟用蘆洲館

新北客家義民爺文化祭主祭大典今上午在新北市民廣場登場。新北市長侯友宜致詞說，新北有67.2萬客家鄉親，而新北哈客館也是市府重要客家政策，今年10月將啟用蘆洲館，預計2025年建置新北哈客板橋二館及三重館，目標在2030年完成15館，讓新北處處可以看到客家族群的聚落。

侯友宜說，今年義民爺文化祭剛好辦在山陀兒颱風來臨前，雖下著毛毛雨，但仍維持三天義民爺文化祭，並感謝值年爐主陳勇鎬，昨日到新竹新埔義民廟將義民爺，恭迎至新北舉辦安座大典，而今年義民爺文化祭主題是「義起鬧新北」，歡迎大家一起參與義民祭活動。

侯指出，新北有67.2萬的客家鄉親，而新北哈客館也是市府重要客家政策，今年10月將啟用第7館蘆洲館，2025年建置新北哈客板橋二館及三重館，目標在2030年完成15館，讓新北市處處可以看到客家族群的聚落；侯也透過義民祭行銷世壯運，並指現在報名人數踴躍，盼能在明年5月達到4萬人、120個國家能來響應，為台灣帶來100億以上的商機。