艋舺公園將改建 《做工的人》作者憂：穩定生活的無家者被迫流浪他區

台北市艋舺公園改建案，預計今年底發包，並於2025年動工。《做工的人》作者林立青在社交平台表示擔憂，首先是改建期間，原先在艋舺公園穩定生活的人會流浪到其他地方；再者，相較於台北車站、西門町的街友，艋舺公園的精障者、弱勢年長者街友佔較高比例，工作較不穩定，需要的是救濟和醫療。

作家林立青在個人臉書專頁發文表示，他推測艋舺公園的改建案對在地居民而言可能是煥然一新的機會，然而他身邊的社福單位皆擔心，原先在艋舺公園穩定就醫、打零工、生活的人，會在改建期間流浪到其他區域，而這些大量外溢的無家者如何掌握與輔導，對林立青與其他NGO組織也是一項擔憂。

「眼看颱風下雨，接下來的天氣將轉寒，我也擔心起來」，林立青透露，幾個社福單位呼籲在艋舺公園改建期間設立安置庇護居所，或者採取短期安置、一日型住宿地點，但他沒看到成效。

林立青也補充，艋舺公園周邊的街友問題在近幾十年間已有改變，從疫情前的破百人，至今年剩約80人。

針對艋舺公園街友的特殊性，他指出此地街友是精障者與被拋棄弱勢年長者的比例，較台北車站和西門町高，這些在艋舺公園的街友工作不穩定，或者是繼承父母行乞，因此林立青認為需要救濟與醫療介入。

有在地方公家機構工作過的網友表示，「我在市政府社政單位待過，一看單位人員編制，就知道喊了好多年以『脫貧』取代『濟貧』的政策根本沒辦法落實。舉例我曾負責一個區，主要的工作就是社會救濟，個案量大約一千六至一千七。單單是審核各種社會救助的個案，就可忙到沒日沒夜加班且全年無休，整個工作環境的扭曲與公務員自身的被馴服和彼此壓迫」。

也有網友對於改建案表達看法，「改建啊…鮮少有溫度的」、「終究還是要拆除改建，無家者是地方事務，如果沒有跨轄區需要協調的工作，或地方政府主動尋求協助，中央衛福部是不會主動來介入的」、「只能祈禱了」。