台北大巨蛋多場演唱會黃牛現蹤 檢舉最高可拿10萬獎金

歌手張惠妹、周杰倫紛紛要在台北大巨蛋開唱，社群平台已出現大量黃牛釋出售票資訊，加價幾簽到上萬元不等，周杰倫的演唱會甚至還沒開賣，就有黃牛喊到8萬元。台北市文化局今回應，目前已收到張惠妹演唱會27件檢舉案件、周杰倫尚未開賣無人檢舉，如查證屬實有機會獲得最高10萬元檢舉獎金。

張惠妹日前開賣近20萬張台北大巨蛋演唱會門票，不少網友哀號沒搶到票，社群平台出現大量票券販售資訊。文化局提醒，民眾勿輕信網路購票資訊、不購買來路不明票券，其中網路票券資訊許多買賣情形是屬賣家手上沒有票券的詐騙行為。

為了保障民眾參與文化創意活動權益，確保藝文表演票券正常流通，文化部去年6月2日修「文化創意產業發展法」並生效。文化局說，只要有加價兜售行為即違反文化創意產業發展法，將按票券張數，處票面金額或定價之10倍至50倍罰鍰。涉及以掃票機器人、外掛程式或其他不正行為搶票者，可處3年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金。

文化局指出，截至今日已收到該演唱會27件檢舉案件，加價轉售不管是否完成交易均已違法，目前正依據受理檢舉資料，循售票系統、電信系統與戶政系統確認加價轉售事實與被檢舉者身分資料，一旦比對到正確身分，並經查核檢舉內容屬實，將依文創法進行裁罰；經查如涉有虛偽資料、盜用個資、疑似詐騙等情形將移送警方依法查辦。

文化局表示，民眾如有發現黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區或專線進行檢舉，如檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20%核發獎金，最高可得10萬元檢舉獎金。