行天宮旁知名火鍋店遭爆冷櫃「一整排蛆」 衛生局稽查列7缺失要限改

台北市中山區知名火鍋店遭網友爆料，日前拿取餐點時，發現冰箱層架上疑清潔不佳，一整排蛆在蠕動，告知店家雖把東西擦乾淨，但服務人員卻毫不在意。北市衛生局今前往稽查雖未發現病媒，但發現包含食材未覆蓋、工作人員未帶工作帽、未出示消毒紀錄等7項缺失，要求店家限期改善。

有網友日前在社群媒體爆料，前往行天宮附近知名火鍋店用餐，結果拿取餐點打開冰箱發現，架上竟有一整排蛆在蠕動，嚇得連忙向工作人員反應，店員雖第一時間把東西擦乾淨，但事後詢問店家，卻未得到正面回應，引起各界討論，北市衛生局也表示將派員前往稽查。

衛生局表示，今天前往稽查發現現場自助區冷藏櫃已完成清理，未發現有病媒出沒痕跡，但現場發現，業者未能提供員工體檢資料、工作人員未戴工作帽、員工物品未有區隔、冰箱食材未覆蓋、冰箱底部未清潔、厠所未張貼洗手標示等衛生缺失事項。