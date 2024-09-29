行天宮旁知名火鍋店遭爆冷櫃「一整排蛆」 衛生局稽查列7缺失要限改
台北市中山區知名火鍋店遭網友爆料，日前拿取餐點時，發現冰箱層架上疑清潔不佳，一整排蛆在蠕動，告知店家雖把東西擦乾淨，但服務人員卻毫不在意。北市衛生局今前往稽查雖未發現病媒，但發現包含食材未覆蓋、工作人員未帶工作帽、未出示消毒紀錄等7項缺失，要求店家限期改善。
有網友日前在社群媒體爆料，前往行天宮附近知名火鍋店用餐，結果拿取餐點打開冰箱發現，架上竟有一整排蛆在蠕動，嚇得連忙向工作人員反應，店員雖第一時間把東西擦乾淨，但事後詢問店家，卻未得到正面回應，引起各界討論，北市衛生局也表示將派員前往稽查。
衛生局表示，今天前往稽查發現現場自助區冷藏櫃已完成清理，未發現有病媒出沒痕跡，但現場發現，業者未能提供員工體檢資料、工作人員未戴工作帽、員工物品未有區隔、冰箱食材未覆蓋、冰箱底部未清潔、厠所未張貼洗手標示等衛生缺失事項。
衛生局說，雖業者表示每周定期清潔消毒未能出示清潔消毒紀錄，衛生局已要求業者針對缺失限期改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反「食品安全衛生管理法」第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言