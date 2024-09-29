北市柴油車取得管理標章者不到2成 環保局：先以大車為推動目標

為降低轄內柴油車汙染程度，北市環保局近年推動「柴油車自主管理標章制度」，但審計報告發現，北市柴油車取得有效期限內自主管理標章比率不到2成，且主動到檢不合格需複驗改善合格率也偏低。環保局表示，標章非強制性目前主要以汙染較嚴重柴油大車管制轄內已有60％大車取得標章，複驗因部分屬營業用車調度不易，目前持續追蹤通知。

柴油車只要主動定檢通過排煙測試即核發「自主管理標章」分為新購6期車、新購5期車、優級及合格。若屬1年內新車經申請可直接依行照核發2、3年有效標章；若檢測符合優級或合格標準，則核發1年或半年合格標章，車輛在有效期限內得減免1次目視判煙通知，路邊攔檢也可優先放行，取得優級標章則可行駛於空氣品質維護區。

審計報告發現，截至去年8月，設籍北市柴油車輛有8萬3370 輛，但取得標章僅有1萬993輛，占比不到2成。此外，提供免費排煙檢測服務，主動到檢不合格免除當場告發，改開立複驗單，但截至去年8月底主動到檢柴油車有27輛不合格，除報廢及複驗期限未到者，仍有21輛於7月底未有複驗合格紀錄，環保局未確實督促。

環保局表示，自主管理標章屬鼓勵性質，非法定強制性，考量現階段柴油大車單位汙染排放較嚴重，優先針對柴油大車加強管制，統計至今年7月設籍北市柴油大車計有1萬6095輛，自主管理標章取得率達60%，其中進入本市空品維護區車輛及市區公車柴油車自主管理標章取得率已達99%。

針對不合格車輛到檢問題，環保局表示，為鼓勵柴油車主動到檢，現行法規未針對主動到檢不合格車輛訂有處分及強制複驗規定條款，加上部分柴油車因屬營業用車調度不易，以致車主後續未再進行排氣複驗，考量排氣檢測不合格車輛可能汙染空氣，已主動追蹤並通知複驗，至今年7月主動到檢不合車輛，已有76%完成複驗。

環保局表示，將持續透過畫設空品維護區規範進出的柴油大客貨車及小貨車需要取得自主管理標章，另執行柴油車輛排氣目測判煙通知到檢、路邊攔檢、公車場站稽查及跨局處合作，透過輔導鼓勵及稽查管制等方式促使柴油車輛取得自主管理標章。