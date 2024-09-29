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翡翠、石門均調節放水 北市籲：避免河濱地勢較低處停車

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市災防辦呼籲民眾，儘量避免前往山區及河濱活動，也避免在河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等處停放車輛，以策安全。記者林俊良／攝影
北市災防辦呼籲民眾，儘量避免前往山區及河濱活動，也避免在河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等處停放車輛，以策安全。記者林俊良／攝影

因應山陀兒可能帶來長延時降雨，翡翠、青潭堰、直潭壩、石門水庫均已預防性的調節放水。北市災防辦呼籲民眾，儘量避免前往山區及河濱活動，也避免在河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等處停放車輛，以策安全。

北市災防辦表示，氣象署今早已針對大台北山區發布大雨特報，提醒民眾慎防坍方、落石及溪水暴漲，也呼籲民眾儘量避免前往山區及河濱區域活動。

北水處表示，青潭堰因上游山區降雨及翡翠水庫調節水位影響，青潭堰水位已上升至標高22.40公尺警戒水位，為維護堰體安全，依「青潭堰水門操作規定」，定於今天中午12時0分進行每秒約300立方公尺調節性放水，以調降堰體水位，並視上游進流量增減，調整放流量。

另外，直潭壩因上游山區降雨及翡翠水庫調節水位影響，直潭壩水位已上升至標高43.90公尺警戒水位，為維護水壩蓄水安全，依「直潭壩水門操作規定」及「直潭壩運用要點」，定於今12時30分起增加調節性放流至每秒約300立方公尺，以調節水壩水位，並視上游進流量增減，調整放流量。

北市 流量 翡翠水庫

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