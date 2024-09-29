新北登革熱累計43例 侯友宜今再開應變會議：下周關鍵

新北市衛生局昨公布增14例本土登革熱，截至9月27日已累計43例。新北市長侯友宜今早主持登革熱應變會議，針對管制、清消等跨局處工作，由新北局處首長、中央疾管署一同開會討論。侯說，今早開第二次應變會議，目前登革熱集中在中和、新店，並沒有擴大，但下周是病媒蚊重要關鍵期，呼籲民眾一同做好清消。

侯友宜今上午出席新北市客家義民爺文化祭，被問及新北登革熱疫情，侯說今早開第二次的應變會議，目前登革熱集中在中和、新店兩個區域，將採取整個區域的防治計畫，在計畫中的55個里，除把孳生源清除完畢外，也要落實17處的管制，呼籲市民不要去管制區，容易造成感染登革熱，並同時入戶清消。

侯說，登革熱從9月23日發生以來快一周，新北總動員防治，平均三、四天就會做大幅度的清消，目前登革熱還是集中在中和跟新店兩個區域，並沒有擴大，只要集中就能有效控制，不過下周是病媒蚊重要關鍵期，呼籲市民要配合做好環境的行道清刷，尤其是孳生源的消滅。

此外，颱風山陀兒昨生成，氣象署預估今晚至明天清晨發布颱風陸上警報。侯友宜則說，新北今也開災害應變中心會前會，因颱風帶來的豪雨會讓孳生源消毒過程中，效率遞減。目前山陀兒颱風凱起來是輕颱，但預估北走時會暴增成中颱，今天就會受到外圍環流的影響，沿海地區開始有長浪發生。

侯指出，預估山陀兒颱風在周一深夜到周二清晨發布海警，影響新北最嚴重在周三晚上到周四清晨，若輕颱轉中颱會帶來大豪雨，必須提前做好準備，齊心做好防颱。