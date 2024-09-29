認真「學老」 新北攜手學界推社區「新五老運動」

本報日前關注獨老列冊偏低現象，新北市社會局長李美珍表示，現代社會小家庭化，兒孫不再與父母同住成為普遍現象，社會局與台北大學高齡與社區研究中心合作，要在社區據點推動「學老」風氣，提出「老有所用、老有所為、老有所學、老有所樂、老有所望」的「新五老運動」，核心精神是「心那無老、人就不老」。

新北年滿65歲以上年長者已高達75萬人，占全市人口18.5%，根據國發會估算，台灣到2025年，老年人口將達到超高齡社會20%標準。

社會局長李美珍說，面對這波銀髮大海嘯浪潮，新北市參採《學老誌》推手簡春安教授、曾敏傑教授等專家學者意見，提出「老有所用、老有所為、老有所學、老有所樂、老有所望」的「新五老運動」，翻轉過去老有所終的陳舊觀念，並與國立台北大學高齡與社區研究中心合作，要在社區據點推動「學老」風氣，引導長輩活躍老化。

李美珍表示，現代社會小家庭化，兒孫不再與父母同住成為普遍現象，建立更健全的家庭關係和社區聯繫網絡益顯重要。新北市里里都有銀髮俱樂部，也有社區照顧關懷據點，持續推動老人共餐、社區動健康、銀髮大學等，還有銀髮先修班，鼓勵長輩下樓就能參加活動，也推動世代共融，鼓勵年輕人多接觸、多了解、多體諒長輩，在助人互動間增進彼此情誼，減少長輩的孤獨感。

台北大學高齡與社區研究中心主任曾敏傑表示，台北大學社科院USR計畫於2017年啟動，從種子到萌芽再持續深耕，2023年於社科院成立「高齡與社區研究中心」，同年發行培力全國中高齡族群認真面對老化的季刊《學老誌》，幫助壯世代追求精采的第三人生。

曾敏傑強調，第三人生要重新翻轉思考，不能依循上一世代的生命軌跡，而是必須認真學老。學老誌每期會有一個專文，像第5期探討長輩的飲食新「食」代，因為長輩有吞嚥困難的問題，借用日本UDF通用設計的標誌，將食物的柔軟度分為容易咀嚼到無需咀嚼等4種；另有指標人物、學老主題、學老筆記等。