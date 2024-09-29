山陀兒颱風來襲恐發陸警 新北河濱公園預防性撤離

山陀兒颱風來襲，最快晚間就有可能發布陸上警報，引發民眾憂心。新北高灘處表示，已超前部署於昨依颱風動態資訊做預防性撤離，包含位於新店區碧潭上游浮筒橋自行車牽引道封閉並安排吊離上岸，全市307頂帳棚也撤離，以維護河道暢通並保障民眾安全。

依據中央氣象署公布山陀兒颱風路徑預報，颱風行經動線有可能會影響北部區域，而新北河濱公園擁有近千項設施，為避免影響防洪安全，颱風來襲時必須撤離河濱公園內各項設施。高灘處表示，設施數量較多及撤離複雜度較高的設施視颱風動態提早撤離，以免措手不及。

高灘處黃裕斌處長說明，9月28日已先行啟動新北河濱公園307頂帳棚預防性撤離作業，考量新店溪上游翡翠水庫近日也在調節性放水，位於碧潭上游的浮筒橋也於9月28日提早撤離，其他設施將視颱風動態陸續安排撤離，撤離過程將出動大型吊卡車吊運，請民眾勿靠近撤離作業範圍以維自身安全。