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山陀兒颱風來襲恐發陸警 新北河濱公園預防性撤離

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
高灘處於9月28日提早撤離碧潭上游的浮筒橋。圖／新北高灘處提供
高灘處於9月28日提早撤離碧潭上游的浮筒橋。圖／新北高灘處提供

山陀兒颱風來襲，最快晚間就有可能發布陸上警報，引發民眾憂心。新北高灘處表示，已超前部署於昨依颱風動態資訊做預防性撤離，包含位於新店區碧潭上游浮筒橋自行車牽引道封閉並安排吊離上岸，全市307頂帳棚也撤離，以維護河道暢通並保障民眾安全。

依據中央氣象署公布山陀兒颱風路徑預報，颱風行經動線有可能會影響北部區域，而新北河濱公園擁有近千項設施，為避免影響防洪安全，颱風來襲時必須撤離河濱公園內各項設施。高灘處表示，設施數量較多及撤離複雜度較高的設施視颱風動態提早撤離，以免措手不及。

高灘處黃裕斌處長說明，9月28日已先行啟動新北河濱公園307頂帳棚預防性撤離作業，考量新店溪上游翡翠水庫近日也在調節性放水，位於碧潭上游的浮筒橋也於9月28日提早撤離，其他設施將視颱風動態陸續安排撤離，撤離過程將出動大型吊卡車吊運，請民眾勿靠近撤離作業範圍以維自身安全。

高灘處補充說明，氣象署預估山陀兒颱風可能帶來較大雨勢，呼籲民眾於颱風來襲期間盡量遠離河川區域，車輛停放在河濱公園停車場的車主也應隨時留意停車場簡訊及高灘處發布的新聞稿，以確保生命財產安全。

碧潭上游的浮筒橋撤離期間暫時封閉。圖／新北高灘處提供
碧潭上游的浮筒橋撤離期間暫時封閉。圖／新北高灘處提供
高灘處已啟動新北河濱公園帳棚預防性撤離作業。圖／新北高灘處提供
高灘處已啟動新北河濱公園帳棚預防性撤離作業。圖／新北高灘處提供

新北 氣象署 颱風

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