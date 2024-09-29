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阿妹台北大巨蛋開唱 議員曝黃牛手法

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北大巨蛋演唱會黃牛猖獗，天后張惠妹年底辦巡迴演唱會，9月26日開賣即秒殺，27日就有黃牛票，最高飆到每張2.2萬元；天王周杰倫海外演唱會黃牛還聲稱「歡迎大量訂購」，強調配合實名制「可借證件入場」，否則全額退費，甚至尚未開賣就先預售黃牛票。

2024張惠妹演唱會12月底登場，票價從1280元到5880元不等，26日開賣40秒內銷售一空。北市議員陳怡君說，有個臉書帳號D開頭的網友號稱「幫忙預售代購」張惠妹門票，看台前特區5場都有票，票價從1萬1000至2萬2000元不等，看台區最低6000元起跳，票價翻漲4、5倍，也讓歌迷買不到票。

陳怡君說，號稱「代購、代售」業者其實就是黃牛，有的跑單幫，有的形成規模化黃牛集團，甚至還開多個LINE官方帳號，號稱粉絲破5萬人，各種票券都可訂，「與協辦單位有配合」。

混進演唱會換票社團，陳怡君大開眼界，她說，有自稱「正規經營」、「公司化黃牛業者」甚至有官方LINE帳號，離譜的是還標榜「歡迎團體訂購」。她說，黃牛不僅能買台灣演唱會門票，連新加坡、馬來西亞周杰倫巡迴演唱會也能幫買，還提到今年比往年便宜，顯然是長期經營。

陳怡君試打電話給黃牛，發現票還沒開賣，黃牛就先預售，還保證「一定買得到」；陳要求「面交」，黃牛說票還沒出來，但要先付款；陳問「先付款你跑掉怎麼辦」？黃牛說，若覺得沒保障就不要買，「跟我買一定買得到」。

北市法務局證實出現不少黃牛票，也頻傳詐騙，已發布消費警訊。消保官表示，北市警局統計，今年演唱會購票詐騙案件，至今年8月已受理計376件；臉書等社群常可看到近期各大熱門演唱會的「加價票券」資訊，不少是詐騙。

演唱會 詐騙 黃牛

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