新北聯合婚禮 101對互許終身

2024新北市聯合婚禮昨在新莊典華浪漫登場，101對新人在市長侯友宜、副市長劉和然的見證下，互相許下承諾。今年首度選在室內宴會廳舉辦，現場擺放溫馨浪漫的裝飾，讓新人在優雅舒適的環境中舉辦婚禮，現場新人相擁親吻，全心全意將彼此託付給對方。

婚禮中有一位美國籍的新郎Tanner，在留學時認識新娘蔡小姐，交往期間一起探索城市地標，不但克服遠距離與疫情的挑戰，Tanner還經歷一場生死攸關的重病，始終互相支持，促成良緣。

另外一對透過手遊認識的新人，新娘林小姐因生病需要電動輪椅代步，新郎童先生不離不棄，帶著她上山下海，交往5年決定攜手度過未來的每一天。

侯友宜笑說，他牽著小花童進場時，全場目光都在關注小花童，代表大家對下一代的寄託。結婚就是一種責任，婚姻的誓約是一輩子，兩個人要彼此互相珍惜、體諒、包容、關懷。

民政局長林耀長說，為祝福新人成家，除準備結婚好禮送給新人外，現場抽出黃金對戒、無邊框四門變頻冰箱、洗脫烘溫水滾筒洗衣機、無線吸塵器等50個獎項，還有市長加碼禮1萬2千元。

民政局表示，今年推出參加同場單身聯誼，並步入婚姻的新人，可免抽籤直接參加聯合婚禮，明年起，並提高生育獎勵金為第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元。