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北市總預算案 議員批編列不實

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

北市議會10月2日將開議，市府提出明年度總預算案，議員發現高達19項提案要展延或調整工期、增加預算，質疑預算編列不實、業務執行不力。市府主計處說明，主要為原物料上漲、實際狀況與原規畫不同等因素才做調整。

國民黨北市議員秦慧珠指出，19項提案中，體育局「2024台北馬拉松標籤認證」從原列1180萬元增加到2063萬7000元，調整幅度75%；財政局「動物園生態主題園區與捷運地下街共構工程」更一口氣增加6億2601萬。

秦慧珠說，都發局7個社宅要增修工程費、捷運局3個工程計畫要展延、變更契約、調整經費，連文化局也有公共藝術優化、北門及舊市府大樓修復、台北音樂廳管風琴訂製4案要增預算。

秦慧珠說，這19案未事先向議會說明，由市府逕以提案方式送大會，後續還有哪些案要調整工期、增加預算也不清楚，令人擔憂市府預算失控暴增，是否有預算編列不實、業務執行不力？她認為議會大會應暫時擱置。

北市主計處回應，部分工程及計畫於執行過程中，因為營建物價指數上漲或實際狀況與原規畫不同等因素，經過權責局處評估後，提出調整。

主計處表示，明年度北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，是考量當前的經濟情勢與未來發展，在兼顧政府施政與財政健全的原則，以及參考以往年度預算執行情形等，審慎編製完成，經市政會議討論通過後，函請議會審議。

北市 秦慧珠 議員

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