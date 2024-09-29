新北10月啟動里鄰調整 議員盼多溝通

新北市城鄉差距大，大小里人口差238倍，民政局為優化各里長服務效能，預定10月啟動里鄰編組調整作業，首波調整4區，瑞芳、三重研擬規畫減6里、4里，林口、淡水各增4里、2里，全市1032里減為1028里，將尋求地方共識後送議會審議，明年12月公告。議員多認為應再和地方充分溝通，減少衝擊。

新北市2021年通過「新北市里鄰編組調整自治條例」，10月起各區啟動舉辦說明會。

民政局長林耀長說，新北市改制升格後人口增加近15萬人到404萬人，其中林口、淡水區都增加5萬多人，且持續顯著增加；偏鄉區域瑞芳區人口外移嚴重，與60年代人數最高峰相比減少3萬多人。

最大里林口區南勢里3萬3359人，最小里瑞芳區碩仁里140人，差距超過238倍。但民政局認為，非單純依照人口數作為調整依據，而是透過都會、偏鄉等加權比重，並依戶數與里數，透過出線性迴歸線分析各行政區里平均服務戶數來調整。

市議員林國春說，應設定2030落日條款，才有時間因應，否則不少在地方耕耘許久的里長會馬上無法再選。但林耀長認為，設定落日條款是否符合法令規定要再研議。

市議員黃桂蘭不贊成合併里，他認為目前市府針對大小里已有各種分級配套，大里太多人可以分割，但合併小里茲事體大，可能導致門牌也要一起改，造成更多人受影響。

市議員黃心華則說，民政局初步規畫考慮到人口、山區、偏鄉算面面俱到，但拆分里有明確的標準，但整併太籠統，應該充分與地方溝通。

民政局指出，分里基準標準，需符合面積大於0.72平方公里以上，且人口規模達1萬8000人；併里會分析市區、偏鄉區特性，優先調整該分區內總里數服務量能較低行政區。

後續其餘各區除做里界調整外，若經評估雖未達上開標準，各區也可於核定里數內，在尋求地方共識後，分里或併里調整。