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高灘處抓水牛還要移除外來植物？民代籲：回歸局處專業

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北高灘處人員在人工濕地移除外來物種。圖／新北市高灘處提供
新北高灘處人員在人工濕地移除外來物種。圖／新北市高灘處提供

防治外來物種如綠水龍、小花曼澤蘭、互花米草等，屬於農業局業務內容，但新北審計處認為，高灘處所管轄的用地有出現外來物種，卻沒有做好防治故提出糾正。議員認為，應該要回歸專業，而不是讓高灘處人員負擔更多工作，農業局表示，移除作業由土地管理機關負責，若需專業諮詢都會協助。

高灘處主要負責新北河濱公園各項設施建設、經營及維護管理等業務，如休閒運動設施維護、環境景觀清潔、停車場及自行車租借站管理等。去年4月還發生大漢溪水牛追逐民眾事件，積極聯繫專業的抓牛人士來進行誘捕，後續並由動保處派專業獸醫師陪同將水牛移置至台東安置，確保水牛得到妥善照護。

新北市議員黃淑君認為，審計處此次檢討是針對高灘處糾正，但高灘處人員要負擔很多工程業務，不該丟給高灘處，應該讓防治作業回歸專業，新北過去也因紅火蟻防治被糾正過，認為高灘處相關專業度較低，若能回歸專業會更有效果，未來防治作業由農業局主政其他局處協助，且非專業人員，在物種認定上有困難。

農業局表示，農業部在2022年協助外來入侵物種植物強制移除法源完備案」會議結論，為已入侵外來物種由土地管理機關負責移除，都是依照規定權責分工。

農業局說，移除外來入侵植物，由農業局主政，並由土地管理機關移除，各機關移除外來植物如辨認物種、防治方法需專業諮詢，農業局都會邀請專家學者協助。另針對外來入侵動物如綠水龍，則由農業局委託專業廠商清除。

另也舉辦外來入侵植物教育訓練課程，加強各區公所、農會與志工辨識能力，同時也不斷向民眾宣導外來入侵種辨識與防治。

高灘處表示，新北河濱公園幅圍廣大，外來種植物繁殖迅速，易破壞生態系統，故在有限的經費及人力下，於例行性園區維護工作時，盡量移除會破壞人工濕地生態的外來種植物，以避免過度擴散，衝擊原有濕地環境。

防治外來物種如綠水龍、小花曼澤蘭、互花米草等，屬於農業局業務內容，圖為移除互花米草。圖／新北市農業局提供
防治外來物種如綠水龍、小花曼澤蘭、互花米草等，屬於農業局業務內容，圖為移除互花米草。圖／新北市農業局提供
小花蔓澤蘭是外來入侵種，又被稱為「綠癌」。本報資料照
小花蔓澤蘭是外來入侵種，又被稱為「綠癌」。本報資料照

人工濕地 新北 水牛

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