2024新北市聯合婚禮浪漫登場 侯友宜見證101對新人互許承諾

2024新北市聯合婚禮今日在新莊典華浪漫登場，101對新人在市長侯友宜、副市長劉和然的見證下，互相許下承諾。今年首度選在室內宴會廳舉辦，現場擺放溫馨浪漫的裝飾，讓新人在優雅且舒適的環境中舉辦婚禮，侯友宜宣布新人正式成為夫妻，現場101對新人相擁親吻，全心全意將彼此託付給對方。

今日婚禮中，一位美國籍的新郎Tanner，在留學時認識了新娘蔡小姐，交往期間2人一起探索城市地標，不但克服遠距離與疫情的挑戰，Tanner還經歷了一場生死攸關的重病，2人彼此始終互相支持，促成今日良緣。

另外一對透過手遊認識的新人，新娘林小姐因生病而成為跑車公主，需要電動輪椅代步，新郎童先生不離不棄，帶著她上山下海，交往5年的他們決定許下堅定不渝的承諾，將攜手度過未來的每一天。

侯友宜笑說，今天他牽著小花童進場時，全場目光都在關注小花童，這代表大家對下一代的寄託。而結了婚就是一種責任，婚姻的誓約是一輩子，2個人要彼此互相珍惜、體諒、包容、關懷。

民政局長林耀長說，為祝福新人成家，除了準備結婚好禮送給每對新人外，現場更抽出黃金對戒、無邊框四門變頻冰箱、洗脫烘溫水滾筒洗衣機、無線吸塵器等50個獎項，還有市長加碼禮1萬2千元。

民政局表示，今年推出參加同場單身聯誼，並步入婚姻的新人，可免抽籤直接參加聯合婚禮，將於明年起提高生育獎勵金為第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元。