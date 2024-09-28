快訊

山陀兒最新路徑出爐！2地區首當其衝 颱風假機率最高時間點曝

捲京華城案！北檢聲押李文宗、朱亞虎 北院開羈押庭時間出爐

以軍空襲貝魯特！聲稱擊斃真主黨領袖 消息人士：已失去聯繫

聽新聞
0:00 / 0:00

2024新北市聯合婚禮浪漫登場 侯友宜見證101對新人互許承諾

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
美國籍新郎Tanner，在留學時認識了新娘蔡小姐，不但克服遠距離與疫情的挑戰，Tanner還經歷了一場生死攸關的重病，2人彼此始終互相支持，促成今日良緣。記者江婉儀／攝影
美國籍新郎Tanner，在留學時認識了新娘蔡小姐，不但克服遠距離與疫情的挑戰，Tanner還經歷了一場生死攸關的重病，2人彼此始終互相支持，促成今日良緣。記者江婉儀／攝影

2024新北市聯合婚禮今日在新莊典華浪漫登場，101對新人在市長侯友宜、副市長劉和然的見證下，互相許下承諾。今年首度選在室內宴會廳舉辦，現場擺放溫馨浪漫的裝飾，讓新人在優雅且舒適的環境中舉辦婚禮，侯友宜宣布新人正式成為夫妻，現場101對新人相擁親吻，全心全意將彼此託付給對方。

今日婚禮中，一位美國籍的新郎Tanner，在留學時認識了新娘蔡小姐，交往期間2人一起探索城市地標，不但克服遠距離與疫情的挑戰，Tanner還經歷了一場生死攸關的重病，2人彼此始終互相支持，促成今日良緣。

另外一對透過手遊認識的新人，新娘林小姐因生病而成為跑車公主，需要電動輪椅代步，新郎童先生不離不棄，帶著她上山下海，交往5年的他們決定許下堅定不渝的承諾，將攜手度過未來的每一天。

侯友宜笑說，今天他牽著小花童進場時，全場目光都在關注小花童，這代表大家對下一代的寄託。而結了婚就是一種責任，婚姻的誓約是一輩子，2個人要彼此互相珍惜、體諒、包容、關懷。

民政局長林耀長說，為祝福新人成家，除了準備結婚好禮送給每對新人外，現場更抽出黃金對戒、無邊框四門變頻冰箱、洗脫烘溫水滾筒洗衣機、無線吸塵器等50個獎項，還有市長加碼禮1萬2千元。

民政局表示，今年推出參加同場單身聯誼，並步入婚姻的新人，可免抽籤直接參加聯合婚禮，將於明年起提高生育獎勵金為第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元。

2024新北市聯合婚禮今日在新莊典華浪漫登場，101對新人在市長侯友宜、副市長劉和然的見證下，互相許下承諾。記者江婉儀／攝影
2024新北市聯合婚禮今日在新莊典華浪漫登場，101對新人在市長侯友宜、副市長劉和然的見證下，互相許下承諾。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今擔任新北2024聯合婚禮的證婚人。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今擔任新北2024聯合婚禮的證婚人。記者江婉儀／攝影
2024新北市聯合婚禮今日在新莊典華浪漫登場，101對新人在市長侯友宜、副市長劉和然的見證下，互相許下承諾。記者江婉儀／攝影
2024新北市聯合婚禮今日在新莊典華浪漫登場，101對新人在市長侯友宜、副市長劉和然的見證下，互相許下承諾。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今擔任新北2024聯合婚禮的證婚人。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今擔任新北2024聯合婚禮的證婚人。記者江婉儀／攝影

侯友宜 婚禮 新人 新北

延伸閱讀

新北大觀書社今辦祭孔現傳統26道古禮 米麵疊成牛象徵智慧高升

新北登革熱29例 侯友宜：控制在中和、新店兩區

新北國中生割頸案下周宣判 侯友宜：司法要還給家屬公平正義

影／藍白聯手擋總預算 侯友宜希望中央跟地方理性溝通

相關新聞

鍾小平批黃國昌恩將仇報 黃回批拾人牙慧炒新聞

民眾黨主席柯文哲因涉京華城容積案遭羈押禁見，藍營議員鍾小平猛攻柯文哲，民眾黨立委黃國昌怒轟鍾小平無恥，鍾小平反擊黃國昌恩...

2024鶯歌嘉年華暨鶯歌產地開放日 完成任務送園遊券、優惠券

新北市政府與在地陶瓷業者「陶次瓦代代」攜手合作，從10月4日起至10月13日於鶯歌陸續推出多項精彩活動，包括5條街區導覽、集結國內外精選的陶藝市集、YOYO家族親子表演及限量免費DIY活動，9月28日中午12時起開放報名。

2024新北市聯合婚禮浪漫登場 侯友宜見證101對新人互許承諾

2024新北市聯合婚禮今日在新莊典華浪漫登場，101對新人在市長侯友宜、副市長劉和然的見證下，互相許下承諾。今年首度選在...

「2024台北國際咖啡節」懷舊登場 曾被評為全球6大咖啡城市之一

台北市商業處輔導社團法人台灣咖啡協會於113年9月28日至29日在國立台灣大學舟山路辦理「2024台北國際咖啡節-古早味咖啡市集」，今年以「齁呷、齁拎、齁勝、齁聽」懷舊主題，共彙集32個展售攤位。

新北本土登革熱再增14例累計43例 研判感染區未擴大

新北市新增14例本土登革熱病例，2男12女，年齡介於52至84歲，為新店區8例、中和區6例，發病日介於9月21日至9月2...

新壽得標南港轉運站BOT案 林延鳳今爆工程進度灌水、延宕

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內多案延燒，其中南港轉運站BOT案，柯市府遭疑圖利得標的新光人壽。民進黨議員林延鳳今指出，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。