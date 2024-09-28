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新北本土登革熱再增14例累計43例 研判感染區未擴大

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中和區今天全部總動員，由區長楊薏霖帶隊清除積水容器及垃圾，截至下午最新數據，清潔隊已清除了780個積水容器及及收運1萬30公斤垃圾。圖／中和區公所提供
中和區今天全部總動員，由區長楊薏霖帶隊清除積水容器及垃圾，截至下午最新數據，清潔隊已清除了780個積水容器及及收運1萬30公斤垃圾。圖／中和區公所提供

新北市新增14例本土登革熱病例，2男12女，年齡介於52至84歲，為新店區8例、中和區6例，發病日介於9月21日至9月25日，除1例住院治療，病況穩定，其餘皆已康復。截至9月27日累計43例。

衛生局長陳潤秋說明，今日新增的14例中，有8例是市府設置篩檢站，主動將潛藏感染個案快速找出，病例於潛伏期間多有高風險管制場域活動史，研判感染區域未擴大。

陳潤秋強調，由於山區是蚊子的天然孳生源，目前感染區域鄰近山區，民眾活動頻繁，市府團隊已於周邊鄰近山區步道沿線插立警示牌，提醒民眾做好穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹政府主管機關核可的防蚊藥劑（蚊蟲忌避劑）等個人防蚊措施，共同防範登革熱。

衛生局提醒，登革熱是透過病媒蚊叮咬傳播，近期下雨頻繁，雨後積水容器適合病媒蚊生長，請民眾務必積極清除住家周遭積水容器落實「巡倒清刷」避免養蚊。市府持續加強查核，若經防疫人員查獲陽性孳生源，將依傳染病防治法處3000至1萬5000元。

衛生局呼籲，民眾如出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與中和區、新店區衛生所聯繫進行採檢。

另外，中和區今日全區總動員，由區長楊薏霖率隊與中和區衛生所、中和區清潔隊、各里里鄰長及環保志義工共同巡檢全區大街小巷，進行積水容器巡查及清除，公所統計，截至下午最新數據，清潔隊已清除了780個積水容器及及收運1萬30公斤垃圾。

中和區今天全部總動員，由區長楊薏霖帶隊清除積水容器及垃圾，截至下午最新數據，清潔隊已清除了780個積水容器及及收運1萬30公斤垃圾。圖／中和區公所提供
中和區今天全部總動員，由區長楊薏霖帶隊清除積水容器及垃圾，截至下午最新數據，清潔隊已清除了780個積水容器及及收運1萬30公斤垃圾。圖／中和區公所提供
新北市衛生局在山區步道插立警示牌，提醒民眾落實防蚊措施。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局在山區步道插立警示牌，提醒民眾落實防蚊措施。圖／新北市衛生局提供

中和 新北 登革熱 衛生局

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