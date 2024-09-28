新壽得標南港轉運站BOT案 林延鳳今爆工程進度灌水、延宕

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內多案延燒，其中南港轉運站BOT案，柯市府遭疑圖利得標的新光人壽。民進黨議員林延鳳今指出，新壽爭取展延246天工期，9月18日被公運處打槍「協調不成立」，另有數次被抓包工期延宕、進度造假，她喊話蔣市府拿出態度是重新議約或解約。市府說，雙方對申請展延無共識，市府未同意展延。

林延鳳說，新壽得標南港轉運站案，數月來爭取展延工期，7月被抓包「室內裝修工程」完全無實際工程施作，還提報進度為0.58%，被公運處認為應修正為0或0.1%以下，她直呼灌水5倍的造假行徑非常誇張。公運處8、9月現場查核紀錄都載明「各工項均有落後」，顯見該案5月討論至今，新壽只想拖延，毫無趕工作為。

林延鳳認為，蔣市府不應歹戲拖棚，讓南港轉運站BOT案原地踏步，數次被抓包進度延宕、工程進度造假嫌疑，依照合約規定早可解約，但公運處迄今從未踐行合約格式、書面要求限期改善，以致解約前置作業未果，仍有放水新壽之嫌。

北市公運處綜合規畫科長劉國著回應，南港轉運站BOT案工程進度至上周約53%，工程進度約落後3個百分點，會請新光加速趕工；市府有要求新光修正工程進度標示不合理之處，新光已修正；至於新壽申請展延，市府及新光循契約及促參法規定進行爭議協調，但雙方無共識，協調不成立，市府也未同意展延。