「2024台北國際咖啡節」懷舊登場 曾被評為全球6大咖啡城市之一

台北市商業處輔導社團法人台灣咖啡協會於113年9月28日至29日在國立台灣大學舟山路辦理「2024台北國際咖啡節-古早味咖啡市集」，今年以「齁呷、齁拎、齁勝、齁聽」懷舊主題，共彙集32個展售攤位，推出市集限定古早味特調咖啡，如用冬瓜露、檸檬與咖啡調合出的「西西里的矮仔冬瓜」、彈珠汽水與咖啡碰撞出「日出蘇打」、香濃飽滿的「麵茶熱拿鐵」等，再搭配古早味美食與一些兒時小遊戲等，帶您回到舊時的時光。另凡於市集期間購買咖啡相關商品，即可獲得限量1,000個，四款隨機主題精美玻璃杯兌換券乙張；另因應市府淨零減碳，辦理2場次ESG課程，同時推動咖啡渣再利用，以製作環保香皂以及轉做有機肥。

台北市商業處表示，台北市的咖啡市場龐大，且作為台灣咖啡文化重要樞紐，曾經被英美媒體評選為全球6大咖啡城市之一，更是亞洲唯一入選的城市。根據財政部統計，今年咖啡館亦持續擴大，截至7月底，全台已達4,706間咖啡館，其中台北達1,006間，占全台21%冠居全國，本府為推廣咖啡產業，自107年起透過補助協助社團法人台灣咖啡協會共同推廣咖啡產業發展，自行辦理咖啡系列產業活動，如課程講座及咖啡市集等，今年結合在地店家、咖啡業者共同參與推廣，促進產業蓬勃發展，營造出台北咖啡城市風貌。

社團法人台灣咖啡協會表示，今年咖啡市集以「齁呷、齁拎、齁勝、齁聽」為主題，現場攤位邀請山田珈琲店、山徑拾光TRAIL COFFEE、有kaffe冇等經典咖啡店家，更有來自日本沖繩的Pure Castle Coffee與Flap Coffee驚喜來台，讓民眾沉浸於台式古早味氛圍之餘，也能品嚐日本職人咖啡，感受不同文化碰撞出的咖啡體驗。現場還有美味繽紛的傳統客家涼糕、草仔粿和酸甜爽口的冰糖葫蘆，現場還有一些兒時小遊戲等，帶您重回體驗懷舊的美好時光。

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