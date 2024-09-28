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2024鶯歌嘉年華暨鶯歌產地開放日 完成任務送園遊券、優惠券

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
新北市政府與在地陶瓷業者「陶次瓦代代」攜手合作，從10月4日起至10月13日於鶯歌陸續推出多項精彩活動。 照片取自新北市政府
新北市政府與在地陶瓷業者「陶次瓦代代」攜手合作，從10月4日起至10月13日於鶯歌陸續推出多項精彩活動。 照片取自新北市政府

新北市政府與在地陶瓷業者「陶次瓦代代」攜手合作，從10月4日起至10月13日於鶯歌陸續推出多項精彩活動，包括5條街區導覽、集結國內外精選的陶藝市集、YOYO家族親子表演及限量免費DIY活動，9月28日中午12時起開放報名。

新北市經發局長盛筱蓉表示， 新北市府近年積極推動鶯歌在地建設，活絡區域產業經濟發展，透過舉辦鶯歌嘉年華活動讓遊客可以更輕鬆接近在地陶瓷文化美學、走入鶯歌生活風貌，今年與當地二代年輕團體陶次瓦代代的產地開放日合作，攜手帶領民眾走進工廠與老街，讓大家看到傳統產業不只侷限於老舊的工廠當中，也能看到新北鶯歌陶瓷優美的工藝產品與豐富的文化底蘊。希望能藉由豐富的特色活動，吸引更多人潮走進鶯歌體驗陶瓷文化，同時帶動在地品牌知名度及觀光消費商機。

經發局說明，今年鶯歌嘉年華市集活動擴大辦理，由鶯歌陶瓷商圈延伸至鶯歌國小，鶯歌老街辦理「陶氣市集」以鶯歌在地及本國業者為主，陶次瓦代代辦理的「國際陶藝市集」，更邀請來自日本3個陶藝產地之陶藝家展售精美藝品。經發局希望藉由活動辦理，除了活絡在地商圈與陶瓷產業發展之外，同時也能帶動鶯歌當地品牌共榮。

除此之外，活動邀請小朋友喜愛的YOYO家族現場帶動唱，現場還設置「童玩體驗區」，只要下載NewTaiPAY APP，即可挑戰3項童趣關卡，過關者可以領取面額50元的「園遊券」(每日限量1千份)；下載新北行動支付(NewTaiPAY)並完成指定任務，就可獲得100元「陶氣市集」及「南雅路夜市」優惠券；另外還有彩繪公仔、捏陶等DIY體驗活動，歡迎大小朋友一起同樂。

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新北 陶藝

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