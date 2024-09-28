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今天教師節 台中祭孔力行國小學童跳八佾舞好吸睛
今天是至聖先師孔子誕辰2574周年紀念日，也是教師節，台中市孔廟今舉行祭孔大典，由副市長鄭照新擔任正獻官，以古禮瘞毛血、迎神、八佾舞及三獻禮等34道儀節，其中力行國小學童可愛吸睛的八佾舞獻舞，備受矚目，一早便吸引上千民眾到場觀禮，感受傳統祭孔典禮的莊嚴氛圍。
鄭照新說，台中市孔廟每年舉行祭孔大典，表達對孔子的崇高敬意，更感佩儒家思想對世界文明的貢獻，盼藉此弘揚先師尊師重道的優良文化。今日928感謝師恩的日子，老師是作育英才的重要推手，現今AI人工智慧可取代很多事情，唯有孩子的人格養成，需要老師的細心照護，以及典範的示範，才能讓孩子健康快樂的成熟長大。
今天的祭孔大典在晉鼓及鏞鐘合擊聲下揭開序幕，獻官遵行古禮進行34道儀程，包括啓扉、瘞毛血、迎神、進饌、上香、三獻禮、送神、望燎等，最後由正獻官代表接受孔子賜福蔭的飲福受胙等古禮後送神、闔扉，圓滿完成所有儀式。
民政局長吳世瑋說，市長盧秀燕非常重視教師的權益，市府除每年投入眾多的人力及物力，全力籌辦祭孔大典；每年力行國小學童可愛吸睛的八佾舞獻舞備受矚目，不僅是國內唯一以八佾舞祭孔的學校，去年更首度開放女學生加入佾生行列。此外，曾參與八佾舞獻舞的力行國小同學也會口耳相傳，曾擔任佾生的幸運兒，學業成績都能獨占鰲頭，吸引眾多學生爭相報名。
台中市孔廟所長李書華說，今年祭孔大典，憑參禮證領取壽麵及智慧糕等受福品，共享孔子所賜的福蔭。另，無法到場觀禮的民眾也可以透過台中市孔廟臉書粉絲專頁，或至YouTube搜尋關鍵字「臺中市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2574週年釋奠典禮」，線上觀賞隆重的古禮儀典，同樣能獲得先師的福蔭庇佑。
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