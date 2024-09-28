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影／風勢強...肉粽、萬里蟹、海鮮飛上天 北海岸國際風箏節空中爭豔
2024新北市北海岸國際風箏節今天在石門區白沙灣登場，來自台灣及及德國、印尼、新加坡、泰國、韓國、日本、越南7個外國團隊共17個風箏團隊的特色風箏，齊聚北海岸空中表演。有在地特色石門肉粽、藍鵲、富基漁港萬里蟹等海鮮空中爭豔。
今天上午石門天氣很風勢也強，風箏爭相飛上天，台灣隊的10米的萬里蟹、15米的烏賊及石斑魚、曼波魚、章魚、魟魚、鯨魚、水豚君等都很吸引遊客目光。
新北市府文化局副局長于玟表示，北海岸國際風箏節從2000年舉辦「石門國際風箏節」開始，經過歷年來的國際風箏節舉辦，形塑石門風箏的品牌印象，多年來贏得國內外風箏界好評，聞名海內外。
石門區長陳明惠說，今年國際團隊風箏各有特色，有印尼色彩繽紛的神話故事造型軟體風箏、越南傳統響哨風箏、新加坡俏皮小魚尾獅風箏、德國隊近15米蠑螈領軍的青蛙大軍、日本的浮世繪風箏及韓國江南style特技風箏等。
活動結合富基漁港推出「富基箏鮮 滿額送好禮」，至今天為止，於富基漁港12家海產餐廳每次消費928元以上，店家即贈送紀念小風箏1分，送完為止。也與新北市政府觀旅局合作推出青春山海線56家特色店家限定活動，到29日於店家消費出示指定電子畫面即能享有優惠，歡迎到北海岸賞風箏、吃美食。
北觀處「2024福爾摩沙北海岸藝術季」在會場設有「風動地景藝術-環保寶特瓶風車及彩虹魚地景布置」，採用環保回收寶特瓶，以彩虹方式彩繪，打造合環保藝術。
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