快訊

金龍風暴重打炒房！解析房貸現況 2類人免驚

遺憾巧合！麥教授「和鄧不利多同天過世」 哈利、妙麗痛別導師：偉大有了真實定義

工研院長又獲延任掀茶壺風暴 「非他不可」背後為了誰

聽新聞
0:00 / 0:00

新北大觀書社今辦祭孔現傳統26道古禮 米麵疊成牛象徵智慧高升

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市定古蹟大觀書社上午舉行「至聖先師孔子誕辰2574週年釋奠典禮」。由新北市長侯友宜身穿長袍馬褂擔任主祭，以26道傳統古禮，完整呈現傳統祭孔儀式。 圖／新北市教育局提供
新北市定古蹟大觀書社上午舉行「至聖先師孔子誕辰2574週年釋奠典禮」。由新北市長侯友宜身穿長袍馬褂擔任主祭，以26道傳統古禮，完整呈現傳統祭孔儀式。 圖／新北市教育局提供

今是教師節，新北市定古蹟大觀書社上午舉行「至聖先師孔子誕辰2574週年釋奠典禮」。平日大門深鎖的書社，配合古禮「啟扉」迎神，並由新北市長侯友宜身穿長袍馬褂擔任主祭，以26道傳統古禮，向孔子致上崇高敬意，完整呈現傳統祭孔儀式。

祭典全程依循古禮儀式，由板橋國小在職及退休教師擔任禮生，在連續三次莊嚴肅穆的鼓嚴中，進行啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、飲福受胙、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等，共26道程序。

其中飲福受胙儀式，改以三層素肉及米酒替代動物的宰殺，現場也準備了壽桃及白米與麵條堆疊的牛造型祭品，古禮結束後分送壽桃伴手禮給現場觀禮民眾，體會古禮的文化與精神。

大觀書社總幹事鄭義鈴表示，大觀書社於民國85年起辦理祭孔典禮，過去的古禮祭孔大典以拔取牛羊身上的毛，代表智慧的增長，或是將獻祭牛毛血灑在土中滋養土地，代表豐收與潔淨之意。大觀書社今年更改以白米與麵條製作疊成牛造型祭品，象徵「智慧高升」，祝福市民及學子們，受孔子的庇佑增長智慧、學業有成。

侯友宜表示，大觀書社至今已有160多年歷史，主祀文昌帝君。為感念孔子對教育的深遠影響，彰顯後人對其景仰與崇敬，於每年9月28日舉行「孔子誕辰釋奠典禮」。感謝大觀書社每年辦理祭孔典禮，讓後人緬懷至聖先師的風範。今日也是教師節，藉此感謝各校教師平時對孩子無私付出與循循善誘，引導孩子適性發展、建立品格。

現場準備了壽桃及白米與麵條堆疊的牛造型祭品，古禮結束後分送壽桃伴手禮給現場觀禮民眾。圖／新北市教育局提供
現場準備了壽桃及白米與麵條堆疊的牛造型祭品，古禮結束後分送壽桃伴手禮給現場觀禮民眾。圖／新北市教育局提供

侯友宜 孔子 教師節

延伸閱讀

全國防宣今交流 三策略助攻...新北住警器全國安裝數最多

新北攝影師下藥性侵外拍女模 遭重判8年6月

新北登革熱29例 侯友宜：控制在中和、新店兩區

今教師節全台首學台南孔廟古禮祭孔 學子不敢拔牛智慧毛可摸頭耳

相關新聞

影／風勢強...肉粽、萬里蟹、海鮮飛上天 北海岸國際風箏節空中爭豔

2024新北市北海岸國際風箏節今天在石門區白沙灣登場，來自台灣及及德國、印尼、新加坡、泰國、韓國、日本、越南7個外國團隊...

新北大觀書社今辦祭孔現傳統26道古禮 米麵疊成牛象徵智慧高升

今是教師節，新北市定古蹟大觀書社上午舉行「至聖先師孔子誕辰2574週年釋奠典禮」。平日大門深鎖的書社，配合古禮「啟扉」迎...

北市衛生局擬推「虛擬健康管理師」 新局長要讓市民健康帶著走

台北市衛生局長黃建華8月12日接棒前局長陳彥元，走馬上任1個多月，任內將力推智慧醫療等衛政，目前規畫結合「台北通」，推出...

北市府提18項工期展延或要增預算 議員批編列不實想暫擱

台北市議會將在10月2日開議，不過，北市議員發現，開議首日市府提案中，高達18項要展延或調整工期、增加預算的提案，質疑是...

北市警出現高齡化？年齡逾50歲「老鳥」占四分之一

北市警局實際員額7823人，警民比為321人，根據審計部報告，北市員警缺額尚未補足，近年離職率有增加趨勢，且警力逐漸高齡...

新北鄰里調整規畫出爐 這4區有增有減...將影響里長選舉

新北市城鄉差距大，最大里、最小里人口差距238倍，新北市民政局今年10月將啟動鄰里編組調整作業。據各區里數、戶數線性回歸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。