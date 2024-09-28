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新北大觀書社今辦祭孔現傳統26道古禮 米麵疊成牛象徵智慧高升
今是教師節，新北市定古蹟大觀書社上午舉行「至聖先師孔子誕辰2574週年釋奠典禮」。平日大門深鎖的書社，配合古禮「啟扉」迎神，並由新北市長侯友宜身穿長袍馬褂擔任主祭，以26道傳統古禮，向孔子致上崇高敬意，完整呈現傳統祭孔儀式。
祭典全程依循古禮儀式，由板橋國小在職及退休教師擔任禮生，在連續三次莊嚴肅穆的鼓嚴中，進行啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、飲福受胙、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等，共26道程序。
其中飲福受胙儀式，改以三層素肉及米酒替代動物的宰殺，現場也準備了壽桃及白米與麵條堆疊的牛造型祭品，古禮結束後分送壽桃伴手禮給現場觀禮民眾，體會古禮的文化與精神。
大觀書社總幹事鄭義鈴表示，大觀書社於民國85年起辦理祭孔典禮，過去的古禮祭孔大典以拔取牛羊身上的毛，代表智慧的增長，或是將獻祭牛毛血灑在土中滋養土地，代表豐收與潔淨之意。大觀書社今年更改以白米與麵條製作疊成牛造型祭品，象徵「智慧高升」，祝福市民及學子們，受孔子的庇佑增長智慧、學業有成。
侯友宜表示，大觀書社至今已有160多年歷史，主祀文昌帝君。為感念孔子對教育的深遠影響，彰顯後人對其景仰與崇敬，於每年9月28日舉行「孔子誕辰釋奠典禮」。感謝大觀書社每年辦理祭孔典禮，讓後人緬懷至聖先師的風範。今日也是教師節，藉此感謝各校教師平時對孩子無私付出與循循善誘，引導孩子適性發展、建立品格。
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