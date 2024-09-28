北市衛生局擬推「虛擬健康管理師」 新局長要讓市民健康帶著走

台北市衛生局長黃建華8月12日接棒前局長陳彥元，走馬上任1個多月，任內將力推智慧醫療等衛政，目前規畫結合「台北通」，推出類似「虛擬健康管理師」概念的健康照顧資訊，提醒健檢、衛教宣導，還能依據民眾身體數據，給予個人化的就醫建議，盼讓大家享有健康在手的方便性。

「世界會改變，未來一定會有新議題，昨日招式應付明天問題，可能會有所不足，得隨時做好應變。」黃建華直言，這是衛生局當今較大挑戰，事情沒有最好、只有更好，因此任內加強長照機構與床位布建，另強化食安把關，除了即時處理食安事件，也要做好預防，規畫在既有「iMAP食藥粧網路地圖」新增食材、產地等項目登錄，管理食材來源。

市長蔣萬安盼借重長才來推動北市智慧醫療，黃建華分享其衛政藍圖，有別於醫院著重病患診斷、治療等作為，衛生局要提升民眾服務，照顧更多健康或亞健康族群，擬結合「台北通」提供健康照顧資訊，猶如「虛擬健康管理師」，提醒民眾定期接種疫苗、成人健檢、衛教宣導，讓民眾享有健康在手的方便性。

他坦言，系統建置會有個資考量，目前思考先運用中央政府或醫療院所等公開模組，給予個人化醫療建議，例如BMI、血壓、抽血完成後，系統可依標準值，提醒民眾的身體數據恐呈現心血管等相關問題，可至哪些科別就醫。另會與資訊局討論，如何在台北通建置新功能，未來才能更深化服務。

從醫院端第一線醫療人員、急診醫學部主任參與深入醫療，如今轉換至推動衛政的衛生局長，黃建華不諱言，衛生局業務更直接貼近市民，從健康促進到次級預防的努力，包含疫苗、健檢、癌症篩檢、長照等政策，仍須花點時間讓大家接受，他會與衛生局團隊繼續努力。

黃建華說，急診是橫向接觸的科別，不論溝通、緊急判斷、應變，甚至到院前醫療，與民眾接觸層面比較完整，他過去也為台灣引進溫控治療的復甦後照護，自認在醫療端十年磨一劍，加上台北是出生與成長的城市，也是有感情，希望接掌衛生局長可貢獻所學、盡自身力量，期許讓市民有感在台北生活是幸福且健康的。

台北市衛生局長黃建華是台大臨床醫學研究所博士，歷任台大醫學院急診醫學科、台大醫院急診醫學部主任，擔任台灣復甦照護學會理事長、台灣急診醫學會學術委員會主任委員等職務。