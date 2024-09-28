北市府提18項工期展延或要增預算 議員批編列不實想暫擱

台北市議會將在10月2日開議，不過，北市議員發現，開議首日市府提案中，高達18項要展延或調整工期、增加預算的提案，質疑是否預算編列不實、業務執行不利，呼籲暫擱提案。主計處說明，主要為原物料上漲、實際狀況與原規畫不同等因素，經過市政會議通過後提交議會。

國民黨北市議員秦慧珠指出，這18項的提案中，體育局「2024台北馬拉松標籤認證」預算，從原列1180萬，一口氣增加到2063萬7000元，調整幅度高達75%；財政局的「動物園生態主題園區與捷運地下街共構工程」更直接提出要增加工程費6億2601萬。

秦慧珠說，當中，都發局有7個社宅要增修工程費；捷運局有3個工程計劃要展延、變更契約、調整經費；連文化局也有4個案，包括公共藝術優化、北門及舊市府大樓修復、台北音樂廳管風琴訂製，都要增加預算。

秦慧珠說，18項增加預算案，都以市府提案方式送大會，完全沒有事先向議會各黨團及議員說明，且除了18項案之外，後續還有哪些調整工期、增加預算案也不清楚，令人擔憂市府預算失控爆增，是否涉及預算編列不實、業務執行不利。

秦慧珠認為，市府高層應有人出面彙整統籌，並向議會各黨團及議員說明，而非草率又匆促的以個別提案向大會提出，讓議員在開議第一天「兵荒馬亂」中闖關通過，因此議會大會應暫擱這18項提案。

北市主計處回應，部分工程及計畫於執行過程中，因為營建物價指數上漲或實際狀況與原規畫不同等因素，經過權責局處評估後有需要向市議會審議通過的總預算。

主計處表示，114年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，是考量當前的經濟情勢與未來發展，在兼顧政府施政與財政健全的原則，以及參考以往年度預算執行情形等，審慎編製完成，並經本府市政會議討論通過後，函請市議會審議。