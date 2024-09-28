北市警出現高齡化？年齡逾50歲「老鳥」占四分之一

北市警局實際員額7823人，警民比為321人，根據審計部報告，北市員警缺額尚未補足，近年離職率有增加趨勢，且警力逐漸高齡化，其中警員年齡逾50歲以上，占比從104年12.02％逐年增加，到了112年達26.84％，顯示警力逐漸老化。北市警局指出，北市的外勤主力是警佐，平均年齡僅32.3歲，整體年齡結構屬年輕。

警察勤務漸繁重，北市警民比，根據民國93年至112年近20年設籍人口統計資料，93年底262萬餘人，112年251萬餘人，近20年設籍人口數減少11萬餘人；北市警局93年實際員額7703人，至112年為7823 人；警民比由93年340人，至112年度減少至321人，平均每位員警維護治安人數隨設籍人口減少而趨緩。

不過，審計部表示，北市警局的員額，93至112年實際員額僅增加120人，且近5年預算缺額人數及比率，由108年度185 人、2.25％，至112年增加為 457人、5.52％，因預算員額是當年度人事費得以支應的最高人數上限，可完整呈現人力的整體數額，顯示缺額尚未補足。

另外，北市警員年齡逾50歲以上的占比，從民國104年12.02％逐年增加至112年26.84％，警力逐漸高齡化。且北市警局離職情形，110年4.10％，逐年提高至112年度6.18％，離職人數455人，離職率及人數皆為近5年新高。

北市警局指出，112年北市50歲以上警力，占總員額比率26.84%，低於全國警察機關的30.86%。且北市警平均年齡為39.8歲，除低於全國公務人員平均43.8歲外，其中外勤工作主力警佐的平均年齡，僅32.3歲，50歲以上者更僅占警佐官等人數的4.43%，顯示外勤警力年齡結構尚稱年輕。

市警局表示，北市每年仍獲警政署分發警大、警專畢、結業生等新進員警，目前整體警力結構尚足以因應勤、業務需要。不過，因中央機關多位於台北市，北市勤務和業務相對較繁重，將持續請警政署優先派補北市。

至於離職員警，北市警局指出，離職員警中，也有不少是參加定期請調作業而外調，未來將持續檢討並爭取員警待遇福利措施，留住人才。另將持續關注警力年齡變化趨勢，以適度調配員警職務內容與工作時間，提供民眾最佳的警政服務。