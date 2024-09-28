新北鄰里調整規畫出爐 這4區有增有減...將影響里長選舉

新北市城鄉差距大，最大里、最小里人口差距238倍，新北市民政局今年10月將啟動鄰里編組調整作業。據各區里數、戶數線性回歸算出的里平均服務戶數R值，瑞芳、三重R值遠低於同級行政區，研擬規畫各減6里、4里，林口、淡水偏差值遠高於同級行政區擬各增4里、2里，將從現有全市1032里調整為1028里。

民政局強調，調整作業是為優化各里長服務效能，首波這4區最具急迫與必要性，將尋求地方共識後調整，並送議會審議後，在2025年12月完成公告。

新北市2021年11月17日通過「新北市里鄰編組調整自治條例」，依據人數、面積規範人口密度級距及戶數原則，新北民政局經長期規畫，10月起陸續由各區啟動舉辦說明會。

民政局長林耀長說，新北市改制升格後人口增加近15萬人到404萬人，其中林口區增加5萬2074人、淡水區增加5萬4826 人，且持續顯著增加；偏鄉區域瑞芳區人口外移嚴重，與60年代人數最高峰相比減少3萬6881人；新北目前最大里林口區南勢里有3萬3359 人及最小里瑞芳區碩仁里140人懸殊，差距超過238倍現象，勢必須檢討。

民政局強調，非單純依照人口數作為調整依據，而是透過都會、偏鄉等加權比重，將新北市29行政區分為戶數10萬以上的密集式住宅地區、戶數5到10萬的交通便利人口集中區、戶數1到5萬的交通便利人口分散區，和戶數1萬以下的交通不便住戶分散區四大級距，並依戶數與里數，透過出線性迴歸線分析各行政區里平均服務戶數偏差R值。

其中密集式住宅區的三重區的里平均服務戶數1371遠低於同級的新莊2021、中和1882，而位於交通便利人口分散區的瑞芳里平均服務戶數469，遠低同級的三峽1643、五股1930。

而都在交通便利人口集中區的林口、淡水，里平均服務戶數分別是3319、2241，遠高於同級的永和1499、汐止1925。

民政局說，本屆鄰里調整將根據2025年12月完成公告的一個前提，並根據急迫性、必要性優先調整的主張，最後會先取得地方共識程序，最後送新北市議會審議通過才會實施。

首波鎖定上述4區，三重區可能將從現有119里減少4里，瑞芳區從現有34里減少6里；林口從現有17里增4里，淡水從42里增加2里。

市議員林國春認為，應該直接設定2030落日條款，大家才有時間可以準備，否則2025年12月要完成，不少在地方耕耘許久的里長會馬上無法再選。

民政局長林耀長說，設定落日條款實現，可能牽涉到下一屆新北市的權益，是否符合法令規定，要再研議。

市議員黃桂蘭不贊成合併里，他認為目前市府針對大小里已經有提出各種分級配套，大里的里基層費用比小里多，大里太多人可以分割，但合併小里茲事體大，可能導致門牌也要一起改，造成更多人受影響。

市議員黃心華則說，民政局初步規畫考慮到人口、山區、偏鄉算面面俱到，但拆分里有明確的標準，但整併部分太過籠統，應該充分與地方溝通。

民政局指出，分里基準標準，需符合面積大於0.72平方公里以上，且人口規模達1萬8000人；併里會分析市區、偏鄉區特性，優先調整該分區內總里數服務量能較低行政區。

後續其餘各區除做里界調整外，若經評估雖未達上開標準，各區也可於核定里數內，在尋求地方共識後，分里或併里調整。