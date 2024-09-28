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石碇國小申請實小沒過 里長抗議
新北市石碇國小申請實驗小學多次不過，引燃地方怒火，里長認為轉型實小是地方期盼，教育局不該對校長或個別老師有意見，損害全體學生權益。教育局表示，學校7月已重提申請，將協助轉型，但結果將以審議會決議為準。
市長侯友宜今年3月至石碇出席行動治理，石碇里長王銘勇拉白布條抗議。原因是今年第9年擔任石碇國小校長的魏千妮，申請碇小轉型實驗小學，但2次申請皆未過，教育局規定偏鄉校長最多3任9年，如無法轉型，魏千妮將調離；但若成功轉型，任期不受9年規範，學校也可自訂課綱，不受教育部制式規定，魏可望留任。
魏千妮3年前曾被指控會以辱罵霸凌教師，干預教學，甚至揚言要教師罰站。對於相關指控，校長撇清霸凌行為；但魏反批教師抹黑。地方認為教育局因此才不准許碇小轉型。王銘勇說，石碇國小約有50名學生、百位家長，家長一致認同轉型。
市議員黃心華說，市府已關注石碇國小申請實驗學校瓶頸，主動站在輔導角度協助學校審查，期待市府重視偏鄉學校困難。
教育局指出，新北市學校型態實驗教育審議皆依教育部相關法規辦理，教育局尊重審議會專業決議。
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