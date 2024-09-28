揮別6次流標 捷運南環段1廠商投標

歷經6次流標，捷運南環段昨天第7次開標，北市捷運工程局表示，有1家廠商投標，10月4日評選會議過後才算得標，同時也向中央提修正計畫，盼預算盡快到位；工程沿線民眾擔心的交通黑暗期，會依照施工的實際情況調整。

捷運南環段路線以文湖線動物園站為起點，行經北市文山區、新北新店區，再與環狀線第一階段大坪林站銜接，總長約5.73公里，設置6站。

2021年第一次公告招標以來，因缺工缺料、工程困難流標6次，預算一路飆升，從112億元提高到如今的232億元；依政府採購法這次只要有1家廠商投標，就能開標進入評選階段，後續宣布發包。

南環段行經文山區華興里，里長陳峙穎對交通黑暗期感到憂心。他說，民眾對興建捷運既喜且憂，文山區大眾運輸以公車為主，交通不便也衝擊地方發展及景美女中、政大附中排名，但上下班尖峰時間周遭就已嚴重塞車，呼籲市府要審慎評估捷運施工期間造成的衝擊，也要注意房價飆高的問題。

捷運第二區工程局處長劉安德說，已有設計完整的交通維持計畫，包含施工道路、替代道路規畫等，施工也會開里民說明會；施工交維會採階段性滾動調整，照實際狀況修正，不會一次全面施工。

北市議員曾獻瑩指出，提醒市府工程期間應高度重視對居民生活及交通的影響，交維計畫是重中之重，尤其木柵路一段路幅狹窄、鄰近民房等問題，須做好妥善規畫，並與考試院協調，開工後減少國家考場考試場次，以免互相干擾。